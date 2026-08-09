夏の甲子園では10日、横浜高が昨夏王者の沖縄尚学高との初戦に臨む。登板が期待されるのが、最速157キロを誇る横浜高のエース、織田翔希だ。高校野球界では、その世代の常識を覆すほどの圧倒的な投球を見せた投手に、しばしば“怪物”の異名が与えられてきた。織田は、その系譜に名を連ねる存在となるのか。昭和、平成、令和を代表する3人がどのように「怪物」となったのか、高校時代からプロ入り後までの足跡を振り返る。※所属、成績は2026年8月9日時点。［1/3ページ］

甲子園4試合で60奪三振。“昭和の怪物”の原点

江川卓

[caption id="attachment_279030" align="aligncenter" width="1200"] 作新学院時代の江川卓【写真：産経新聞社】[/caption]

投打：右投右打

生年月日：1955年5月25日

経歴：作新学院高－法政大

ドラフト：1978年ドラフト1位

高校野球史に残る“怪物”として、今なお語り継がれているのが江川卓だ。

作新学院高3年時の1973年春、江川は選抜高等学校野球大会に出場。4試合で大会通算60奪三振を記録し、43年ぶりに大会記録を更新した。チームは準決勝で広島商高に敗れたものの、直球が来ると分かっていても捉えられないほどの球威を見せ、全国に強烈な印象を残した。

当時の投球を語る際、たびたび取り上げられるのが直球の速さである。当時は現在のように球速データが十分に残されておらず、正確な球速を断定するのは難しい。それでも、捕手が構えたミットへ向かって浮き上がるように伸びる直球と、落差の大きなカーブを軸に高校生を圧倒した事実が、その規格外の能力を物語っている。

法政大を経てプロ入りすると、1年目の1979年に9勝を記録。翌1980年には16勝、219奪三振を挙げ、最多勝を獲得した。奪三振数でもリーグトップに立ち、高校・大学で突出した成績を残してきた右腕は、プロでも早々にエース級の投手となった。

圧巻だったのが、プロ3年目の1981年だ。31試合に登板し、20勝6敗、防御率2.29、221奪三振、勝率.769。20完投、7完封も記録し、勝利数、防御率、奪三振数、勝率の投手4部門でリーグトップに立った。チームのリーグ優勝と日本一に貢献し、リーグ最優秀選手にも選ばれた。

その後も先発陣の中心を担い、1980年から現役最終年の1987年まで8年連続で2桁勝利を記録。右肩の故障もあり、32歳でユニホームを脱いだが、わずか9シーズンで通算266試合に登板し、135勝72敗3セーブ、防御率3.02、1366奪三振を残した。

江川が“怪物”と呼ばれた理由は、単純な球速だけではない。対戦相手に通常通りの打撃を許さず、試合の前提そのものを変えてしまうほどの支配力を備えていた。それこそが、“昭和の怪物”を形づくっていた。

[caption id="attachment_279037" align="aligncenter" width="1200"] 横浜・織田翔希【写真：産経新聞社】[/caption]

夏の甲子園では10日、横浜高が昨夏王者の沖縄尚学高との初戦に臨む。登板が期待されるのが、最速157キロを誇る横浜高のエース、織田翔希だ。高校野球界では、その世代の常識を覆すほどの圧倒的な投球を見せた投手に、しばしば“怪物”の異名が与えられてきた。織田は、その系譜に名を連ねる存在となるのか。昭和、平成、令和を代表する3人がどのように「怪物」となったのか、高校時代からプロ入り後までの足跡を振り返る。※所属、成績は2026年8月9日時点。［2/3ページ］

春夏連覇で完成した“平成の怪物”

松坂大輔

[caption id="attachment_279031" align="aligncenter" width="1200"] 横浜時代の松坂大輔【写真：産経新聞社】[/caption]

投打：右投右打

生年月日：1980年9月13日

経歴：横浜高

ドラフト：1998年ドラフト1位

“平成の怪物”松坂大輔の名を全国に知らしめたのは、横浜高3年時の1998年だった。

春の選抜高等学校野球大会を制した横浜高は、夏の甲子園でも勝ち進んだ。準々決勝のPL学園高戦では、松坂が延長17回、250球を投げ抜いて勝利。翌日の明徳義塾高との準決勝では先発を外れたものの、9回に救援登板して無失点に抑え、逆転サヨナラ勝ちへつなげた。

そして、京都成章高との決勝ではノーヒットノーランを達成。横浜高は史上5校目となる春夏連覇を成し遂げた。夏の甲子園決勝でのノーヒットノーラン達成は、59年ぶり2人目の快挙だった。

延長17回の死闘、翌日の救援登板、決勝でのノーヒットノーラン。大会終盤に見せた一連の投球によって、松坂は高校生の枠を超えた存在となった。その後、同学年のプロ野球選手が「松坂世代」と呼ばれたことも、球界に与えた影響の大きさを示している。

1998年のドラフト会議では、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズ、西武ライオンズの3球団から1位指名を受け、西武へ入団。高卒1年目の1999年から開幕ローテーションに入り、25試合で16勝5敗、防御率2.60、151奪三振を記録した。最多勝と新人王に加え、ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞も受賞している。

その後も2001年まで3年連続で最多勝を獲得。西武在籍8シーズンで最多奪三振4回、最優秀防御率2回を記録し、2001年には沢村栄治賞に輝いた。高校時代の活躍を一過性のものにせず、プロでも球界を代表するエースへと成長した。

2007年からボストン・レッドソックスでプレーすると、1年目から15勝を挙げ、ワールドシリーズ制覇に貢献。翌2008年には18勝3敗、防御率2.90をマークした。また、ワールド・ベースボール・クラシックでは、2006年、2009年の2大会で日本代表の優勝に貢献し、いずれも大会最優秀選手に選ばれている。

故障に苦しんだ時期を経て日本球界へ復帰し、2018年には中日で6勝を挙げてカムバック賞を受賞。2021年限りで現役を引退した。通算成績は、NPBで114勝65敗1セーブ、防御率3.04、1410奪三振。MLBでは56勝43敗1セーブ、防御率4.45、720奪三振を記録している。

松坂が示した怪物像は、能力だけでなく「物語」によって完成したものだった。最も注目される試合でマウンドに立ち、誰もが予想できないような投球で勝利をつかむ。後世まで映像と記憶に残る大舞台での強さが、“平成の怪物”を唯一無二の存在にした。

[caption id="attachment_279037" align="aligncenter" width="1200"] 横浜・織田翔希【写真：産経新聞社】[/caption]

夏の甲子園では10日、横浜高が昨夏王者の沖縄尚学高との初戦に臨む。登板が期待されるのが、最速157キロを誇る横浜高のエース、織田翔希だ。高校野球界では、その世代の常識を覆すほどの圧倒的な投球を見せた投手に、しばしば“怪物”の異名が与えられてきた。織田は、その系譜に名を連ねる存在となるのか。昭和、平成、令和を代表する3人がどのように「怪物」となったのか、高校時代からプロ入り後までの足跡を振り返る。※所属、成績は2026年8月9日時点。［3/3ページ］

完全試合、世界一、そしてメジャーへ

佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）

[caption id="attachment_279033" align="aligncenter" width="1200"] 大船渡時代の佐々木朗希【写真：産経新聞社】[/caption]

投打：右投右打

生年月日：2001年11月3日

経歴：大船渡高

ドラフト：2019年ドラフト1位

江川卓や松坂大輔とは異なり、佐々木朗希は甲子園に出場していない。それでも高校時代から“令和の怪物”と呼ばれたのは、従来の高校生投手の基準を大きく上回る直球を投げていたからだ。

大船渡高3年時には、岩手大会で160キロを計測。さらに、高校日本代表候補の研修合宿では163キロを記録した。最後の夏は岩手大会決勝で登板せず、チームも敗れて甲子園出場を逃したが、世代屈指の投手という評価が揺らぐことはなかった。

2019年のドラフト会議では、千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、北海道日本ハムファイターズ、埼玉西武ライオンズの4球団が1位指名。抽選の末、ロッテへ入団した。

プロ入り後は段階的に実戦経験を積み、2021年に一軍デビューを果たした。そして翌2022年4月10日のオリックス・バファローズ戦で、球史に残る投球を見せる。

初回2死から5回終了まで13者連続三振を奪い、64年ぶりにプロ野球記録を更新。9回まで一人の走者も許さず、105球、19奪三振で完全試合を達成した。20歳5カ月での完全試合は史上最年少であり、19奪三振はプロ野球最多タイ記録だった。

さらに、次の登板でも8回まで一人の走者も出さず、2試合をまたいで17イニング連続の完全投球を記録した。江川や松坂の“怪物伝説”が甲子園で生まれたのに対し、佐々木はプロの一軍を舞台に、自らの異名にふさわしい投球を証明した。

2023年にはワールド・ベースボール・クラシックの日本代表に選ばれ、世界一を経験。2024年は18試合に先発し、10勝5敗、防御率2.35、111回、129奪三振を記録した。シーズン終了後には、ポスティングシステムを利用してMLB移籍を目指した。

2025年にロサンゼルス・ドジャースと契約。3月19日のシカゴ・カブス戦でメジャーデビューを果たしたが、先発では制球に苦しみ、右肩のインピンジメントで負傷者リスト入りした。レギュラーシーズン終盤に復帰すると救援に回り、ポストシーズンでは10回2/3を投げて防御率0.84。地区シリーズで2セーブを挙げるなど、ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献した。

2026年は再び先発ローテーションに入り、現地時間8月7日終了時点で20試合に先発。5勝5敗、防御率4.54、105回、106奪三振を記録している。シーズン序盤は安定感を欠いたものの、直近5登板では30回を投げて防御率2.40、31奪三振。代名詞のスプリットを軸に、メジャーの打者への対応を進めている。

江川は奪三振によって高校野球の常識を変えた。松坂は甲子園の大舞台で勝利と物語を積み重ねた。そして佐々木は、160キロを超える直球と完全試合によって、これまでの投手像を更新した。

ただし、佐々木の物語はまだ途中にある。プロ野球では歴史的な投球を残した一方、メジャーでは先発投手としての地位を確立する過程にある。“令和の怪物”が世界最高峰の舞台でも圧倒的な存在となれるか。その答えは、これからのキャリアによって示されることになる。

昭和、平成、令和と受け継がれてきた「怪物」という異名。それは球速の数字だけで与えられるものではない。見る者の想像を超え、時代を代表する一戦を残したとき、規格外の投手は本当の意味で“怪物”となる。