







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日終了時点で、大谷がチームトップの26本塁打を記録している。2位はマックス・マンシー内野手で22本だが、その同選手がドジャース加入前に引退に傾いていたという話を明かしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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マンシーは2015年4月にオークランド・アスレチックス（現アスレチックス）でメジャーデビューしたが、2017年3月に自由契約に。その後、同年4月末にマイナー契約でドジャースに加入すると、2018年4月にメジャー契約を結び、現在に至るまで活躍を続けている。



同メディアは「アスレチックスから放出されたマンシーは現役生活はほぼ終わったと考え、大好きな野球に今後も関わり続ける方法を考え始めていた。彼は最近、MLB.comのビル・ラドソン記者に『おそらくコーチになっていたと思う。野球が大好きだし、知識もある。だから、自分が野球以外のことをしている姿は想像できなかった』と語った」と言及。



続けて、「彼とドジャースにとって幸運だったのは、フロントが2017年にマイナー契約を結んだことだった。彼は当時について、『ただ、もう一度野球を続けるチャンスが欲しかったんだ。引退するつもりでいたけど、最終的にはもう一度野球をプレーする機会が欲しかった。そのチャンスを与えてくれたのはドジャースだけだった』と振り返った」と記している。











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