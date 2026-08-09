ミルウォーキー・ブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（24）が現地時間9日、本拠地でのツインズ戦に先発登板。今季MLB最速でシーズン200奪三振に到達した。

立ち上がりからエンジン全開のミジオロウスキーは最速103.9マイル（約167.2キロ）を計測しながら2番ルイス、3番ベルを連続三振。試合開始から8球連続で103.0マイル（約165.8キロ）以上を叩き出し、10球全てフォーシームで初回を三者凡退に封じた。

2回表の先頭打者クレメンスに対しても直球勝負を続け、回跨ぎで3者連続三振。7番カラティニには、カウント2-2から低めいっぱいに101.6マイル（約163.5キロ）のフォーシーム。当初はボールと判定されたが、捕手ウィリアム・コントレラスのABSチャレンジによって見逃し三振に覆った。

そして3回表、先頭の8番ロデンを空振り三振に斬り、129回1/3で今季200奪三振に一番乗り。4回終了時点までわずか被安打1本、毎回の8奪三振と圧巻の投球を見せた。5・6回に2度の同点本塁打を浴び、最終的に6回9奪三振、3失点という投球で勝敗付かず。それでもMLB全体トップの防御率1.76を記録し、奪三振との2冠に立っている。