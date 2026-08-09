







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は8日（日本時間9日）、敵地で行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。延長10回に決勝の適時内野安打を放ち、チームの連敗ストップに貢献した。



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ドジャースは8回にカイル・タッカーの今季11号ソロで先制。しかし、1-0で迎えた9回にコービン・キャロルの適時三塁打で同点に追いつかれ、試合は延長戦に突入した。



1-1で迎えた延長10回、2死一、三塁の場面で大谷に打席が回った。



大谷が放った打球は一塁手のティム・タワを襲うゴロとなり、内野安打に。この間に三塁走者のタッカーが生還し、勝ち越しに成功した。大谷にとって、この試合唯一の安打が貴重な決勝打となった。



その裏はジャック・ドライヤーが登板。1安打を許したものの無失点に抑え、今季初セーブを記録した。ドジャースは2-1で勝利し、続いていた連敗を「7」で止めた。



この日の大谷は5打数1安打1打点。チームが苦しむ中、延長戦で勝負を決める一打を放ち、連敗脱出へ導いた。



今季はここまで111試合に出場し、打率.294、26本塁打、71打点、6盗塁を記録している。































【動画】連敗を止めた“大激走”！大谷翔平の決勝内野安打がこちら

MLB Japanの公式Xより













🎉 決勝タイムリー！

ドジャースの連敗を止める一打🔥



9回裏に追いつかれた直後、

延長10回表の2死一、三塁から

ファースト強襲のタイムリー内野安打👏



👉このあとドライヤーが10回裏をゼロで抑え

連敗は7でストップしました！



日本人選手のハイライト映像は…

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【了】