朝日新聞社と大塚製薬「カロリーメイト」は2026年8月6日、「令和の夏休みと子どもの成長・食生活に関する親子調査」の結果を発表した。本調査は2026年7月2日～7月8日、全国の小学4～6年生の子どもを持つ保護者600人と小学4～6年生540人を対象にインターネットで実施された。

保護者73.5%が「今の夏休みは変わった」と実感

令和の夏休みに起きている変化

保護者73.5%が、今の子どもの夏休みは自身の子ども時代と比べて「変わった」と回答した。変化として多かったのは、「猛暑のため外遊びや外出が減った」(88.8%)、「デジタル機器の利用が増えた」(85.7%)、「家の中で過ごす時間が増えた」(80.3%)。

一方で、今年の夏休みに子どもの経験や成長を期待する保護者は92.7%。「学習・勉強に取り組む」(64.0%)、「好きなこと・得意なことに打ち込む」(59.0%)、「自立」(55.0%)が上位となった。

給食がない夏休みは食生活も変化

昨年の夏休みの食生活の変化

昨年の夏休み中の食生活について聞いたところ、保護者の日中不在の有無にかかわらず、「昼食が単品になりやすかった」「昼食が軽め・簡単なメニューになった」「甘いものが多かった」と回答した人はいずれも6割前後となり、多くの家庭で共通する傾向が見られた。

また、保護者が日中不在となる家庭では、「子どもだけで家で過ごす時間」「塾の前後」「スポーツ・運動の前後」などで、子ども自身が食べるもの・飲むものを選ぶ割合が高い傾向となった。

補食は8割超が「用意したい」と回答

夏休みに向けて補食を用意しておきたいか

今年の夏休みに向けて、補食を「用意・備えておきたい」と回答した保護者は83.7%。

補食選びで重視すること

補食選びでは、「子どもが好むこと」(58.7%)、「食べやすさ」(42.2%)、「子どもが自分で食べられること」(41.3%)、「栄養バランス」(41.2%)、「親として安心して選べること」(37.5%)を重視する人が多かった。

カロリーメイト ゼリーは「使いやすい」と約8割が回答

カロリーメイト ゼリーの認知度・飲用経験

「カロリーメイト ゼリー」を「知っていて、飲んだことがある」と回答した人は、保護者23.3%、子ども16.1%。

製品説明後には、保護者76.8%が「小学生にも使いやすい」、77.2%が「保護者として安心して持たせやすい」と回答した。子どもも79.1%が、暑い日や食欲がないときでもゼリーで栄養補給できると「助かる」と回答している。商品は「アップル味」「グレープフルーツ味」「ヨーグルト味」の3種類を展開している。