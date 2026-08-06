mogは2026年8月5日、「夏休みの小1の壁」に関する意識調査の結果を発表した。本調査は2026年7月27日～8月2日、小学生(1～6年生)の子どもを持つ正社員ワーキングマザー227名を対象にインターネットで行った。

夏休みの小1の壁

働く小学生ママの84.5%が「夏休みの小1の壁」を実感

夏休みに小1の壁を感じたことがあるか

「夏休みに小1の壁を感じたことがある」と回答した人は84.5%。子どもの学年別では、小学校1年生のみの家庭が90.3%、現在小学校2～6年生のみの家庭でも82.6%が「感じたことがある」と回答した。

負担上位は「宿題・家庭学習」と「仕事との両立」

夏休みに負担を感じた内容

夏休みに負担を感じた内容では、「宿題・家庭学習のサポート」が65.6%で最多。次いで「仕事との両立・勤務時間の調整」が63.0%、「子どもとの時間が十分に取れないことへの申し訳なさ」が56.8%、「預け先の確保」が50.2%、「昼食・生活リズムの管理」が49.3%となった。

自由回答では、「在宅勤務でも仕事に集中できない」「宿題を見ながら仕事を進めるのが難しい」といった声に加え、「子どもとの時間を十分に取れないことが申し訳ない」「夏休みらしい経験をさせてあげられない」といった心理的負担も多く寄せられたという。

在宅勤務や有給休暇などで対応する家庭が多数

夏休みを乗り切るための工夫

夏休みを乗り切るための工夫としては、「在宅勤務(リモートワーク)の回数を増やす」が37.9%で最多。「有給休暇や特別休暇を取得する」(37.0%)、「配偶者・家族と勤務を調整する」(36.6%)、「時間単位年休やフレックス制度を活用する」(32.6%)と続いた。一方で、「制度があっても利用しづらい」「休暇を取得しても仕事が減るわけではない」といった意見も見られた。

学童利用が最多も、在宅勤務による見守りも約半数

夏休み中の主な預け先

夏休み中の主な預け先は、「公設学童」が67.4%で最多。「保護者が在宅勤務をしながら見守る」が47.6%となり、「実家・義実家」や「習い事」の利用も一定数見られた。一方で、シッターサービスの利用は少数にとどまった。

約4割が働き方を見直し、3人に1人が転職を検討

夏休みをきっかけに働き方を見直したことはあるか

夏休みをきっかけに「働き方を見直したいと思った」と回答した人は37.4%、「転職を考えた(考えている)」は33.9%だった。さらに、「実際に転職した」が18.5%、「離職した」が8.4%となり、夏休み中の負担が働き方やキャリア選択にも影響していることが分かった。

在宅勤務でも仕事に集中できない…自由回答から見えた夏休みの負担

自由回答では、「仕事との両立の難しさ」「昼食や宿題対応など家事・育児負担の増加」「子どもへの申し訳なさや罪悪感」「預け先や見守りへの不安」「制度だけでは解決できない課題」の5つが主なテーマとして挙がった。調査結果についてmogは、共働き家庭が増える中、夏休みを前提とした働き方や支援体制の見直しは、ワーキングマザーの就業継続だけでなく、人材定着の観点からも重要だとしている。