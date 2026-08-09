ホンダアクセスは7月31日、「家族での長距離ドライブに関する調査」の結果を発表した。調査は2026年7月1日～7月2日、配偶者と子どもがいる、自家用車を運転することがある20歳～59歳の男女で、自家用車を使って家族で長距離ドライブ(片道100km以上のドライブ)をしたことがあるドライバー1,000名を対象に、インターネットで行われた。

家族との長距離ドライブで最もよく使うクルマのボディータイプ

自家用車を運転することがある20歳～59歳の男女で、家族で長距離ドライブ(片道100km以上のドライブ)をしたことがあるドライバー1,000名(全回答者)に、保有車のボディータイプを聞いたところ、「軽自動車」(36.8%)が最も高くなり、「ミニバン」(31.4%)、「コンパクトカー」(18.9%)、「SUV」(18.5%)、「セダン」(8.2%)が続いた。

保有車の中で、家族で長距離ドライブに行く際に最もよく使うクルマのボディータイプを聞いたところ、車内空間を広く使うことのできる「ミニバン」(30.2%)が最も高くなり、「軽自動車」(19.4%)、「SUV」(16.5%)、「コンパクトカー」(15.6%)、「セダン」(7.3%)が続いた。

保有車のボディータイプ / 保有車の中で、家族で長距離ドライブに行く際に最もよく使うクルマのボディータイプ

安全運転支援システムの搭載率

次に、家族で長距離ドライブに行く際に最もよく使うクルマに搭載されている安全運転支援システムを聞いたところ、安全運転支援システムの搭載率は、「クルーズコントロール(ACC除く)」が32.5%、「追従型クルーズコントロール(ACC)」が18.6%、「車線維持支援システム」が38.3%となった。

クルマのボディータイプ別にみると、SUVでは各安全運転支援システムの搭載率が全体と比べて10ポイント以上高くなり、「クルーズコントロール(ACC除く)」は43.6%、「追従型クルーズコントロール(ACC)」は36.4%、「車線維持支援システム」は59.4%だった。

また、セダンでは「クルーズコントロール(ACC除く)」(42.5%)、ステーションワゴンでは「クルーズコントロール(ACC除く)」(47.9%)と「追従型クルーズコントロール(ACC)」(29.2%)の搭載率が全体と比べて10ポイント以上高くなった。

家族で長距離ドライブに行く際に最もよく使うクルマに搭載されている安全運転支援システム

高速道路を走行する際の安全運転支援システムの使用状況

長距離ドライブで高速道路を走行する際、搭載されている安全運転支援システムをどのように使っているか聞いたところ、クルーズコントロール(搭載されている人325名)と追従型クルーズコントロール(ACC)(搭載されている人186名)では「道路状況・疲労状態次第で使う」(順に42.4%、44.0%)が最も高くなり、車線維持支援システム(搭載されている人383名)では「使っていない」(38.1%)が最も高くなった。

昨年の調査結果と比較すると、車線維持支援システムを「道路状況・疲労状態次第で使う」と回答した人の割合は、2025年19.5%→2026年25.6%と6.1ポイント上昇した。

安全運転支援システムを道路状況・疲労状態次第で使うという人に、どのようなときに使っているか聞いたところ、クルーズコントロールを使う人(138名)では「交通量が少ないとき」(55.8%)が特に高くなり、「疲れたとき」(29.7%)、「交通量が多いとき(渋滞除く)」(15.9%)が続いた。

追従型クルーズコントロール(ACC)を使う人(82名)では「交通量が少ないとき」(39.0%)が最も高くなり、「疲れたとき」(29.3%)、「ノロノロ運転程度の渋滞のとき」(23.2%)が続いた。

車線維持支援システムを使う人(98名)では「疲れたとき」(48.0%)が最も高くなり、「交通量が多いとき(渋滞除く)」(26.5%)、「ノロノロ運転程度の渋滞のとき」(25.5%)が続いた。

家族で行く長距離ドライブに掛けてもいいと思う金額

全回答者(1,000名)に、家族で日帰りの長距離ドライブに行く際、いくらくらいなら掛けてもいいと思うか聞いたところ、「10,000円～15,000円未満」(31.7%)に多くの回答が集まったほか、「5,000円～10,000円未満」(26.5%)にも回答が集まり、平均は12,811円だった。

過去の調査結果と比較すると、平均は2023年から昨年までは緩やかな減少傾向がみられた一方、今年は昨年から178円の増加となった。

家族で行く日帰りの長距離ドライブに掛けてもいいと思う金額

また、家族で宿泊を伴う長距離ドライブに行く際、いくらくらいなら掛けてもいいと思うか聞いたところ、「10,000円～20,000円未満」(18.9%)や「30,000円～40,000円未満」(14.6%)、「50,000円～60,000円未満」(19.1%)などに回答が分かれ、平均は40,067円だった。

過去の調査結果と比較すると、平均は2022年から減少・増加を繰り返して推移し、昨年からは1,530円の増加となった。

家族で行く宿泊を伴う長距離ドライブに掛けてもいいと思う金額

長距離ドライブの際の楽しみ

長距離ドライブの際の楽しみについて聞いたところ、「グルメ」(58.3%)が最も高くなった。ご当地グルメやドライブの途中で楽しむ食事など、近年、サービスエリアや道の駅のグルメも豊富になってきていることから、長距離ドライブならではの食を堪能したいと思う人が多いと推察される。次いで高くなったのは、「観光・アクティビティ」(48.7%)、「景色」(47.4%)、「買い物」(38.7%)、「同乗者との会話」(32.7%)だった。

男女・年代別にみると、20代・30代男性と50代男性では「運転」(順に34.7%、31.6%)が全体と比べて10ポイント以上高く、20代・30代男性では「ドライブ中のラジオ」(26.5%)も全体と比べて10ポイント以上高くなった。

長距離ドライブの際の楽しみ

「今年の夏、家族で長距離ドライブをしたい」67%

全回答者(1,000名)に、今年(2026年)の夏、家族で長距離ドライブをしたいと思うか聞いたところ、「非常にしたいと思う」が22.2%、「まあしたいと思う」が44.3%で合計した「したいと思う(計)」は66.5%となった。

男女・年代別にみると、「したいと思う(計)」と回答した人の割合は男女ともに若年層で高くなる傾向がみられ、20代・30代男性では83.7%、20代・30代女性では70.9%だった。

過去の調査結果と比較すると、夏に家族で長距離ドライブをしたいと思う人の割合は、2025年65.5%→2026年66.5%と、昨年調査と同水準で推移した。

男女・年代別にみると、夏に家族で長距離ドライブをしたいと思う人の割合は、20代・30代男性では2025年72.9%→2026年83.7%(10.8ポイント上昇)と上昇幅が最も大きくなった。

ドライブ先で行いたいこと・行きたいところ

今年(2026年)の夏、家族で長距離ドライブをしたい人(665名)に、家族との長距離ドライブの際、ドライブ先で行いたいこと・行きたいところを聞いた結果、1位「ご当地グルメめぐり」(44.1%)、2位「景勝地めぐり」(31.7%)、3位「テーマパーク・遊園地」(30.8%)、4位「ショッピング」(30.7%)、5位「湯めぐり」(28.0%)となった。

昨年の調査結果と比較すると、「テーマパーク・遊園地」は2025年4位→2026年3位と順位を上げTOP3に入った。

年代別にみると、20代・30代では「テーマパーク・遊園地」(47.4%)が1位、40代と50代では「ご当地グルメめぐり」(40代42.1%、50代47.9%)が1位となった。また、20代・30代では「動物園・水族館」(40.2%)が2位、「ご当地グルメめぐり」(36.1%)が3位、40代では「テーマパーク・遊園地」(37.9%)が2位、「景勝地めぐり」(29.6%)が3位、50代では「景勝地めぐり」(39.0%)が2位、「湯めぐり」(31.4%)が3位だった。

昨年の調査結果と比較すると、40代では「動物園・水族館」が2025年6位→2026年5位と順位を上げTOP5に入った。

ETCの休日割引が適用されないことによる影響はあるか

今年も昨年と同じように、お盆期間中や3連休はETCの休日割引(ETCで走行すると土日・祝日の地方部の高速道路が30%OFFになる割引)が適用されないことになっている。

今年(2026年)の夏、家族で長距離ドライブをしたい人(665名)に、今年の夏の長距離ドライブについて、お盆期間中や3連休にETCの休日割引が適用されないことによる影響があるか聞いたところ、「影響がある」は39.5%、「影響はない」は60.5%となった。

年代別にみると、影響があると回答した人の割合は若年層ほど高くなる傾向がみられ、20代・30代では52.6%だった。

お盆期間中や3連休にETCの休日割引が適用されないことの影響があると回答した人(263名)に、どのような影響があるか聞いたところ、「休日割引が適用される日に合わせた予定にした」(54.8%)が最も高くなった。割引が適用されないために、日程調整をしたケースが多いようだ。次いで高くなったのは、「高速道路を使わずに済む場所を目的地にした」(29.7%)、「深夜割引が適用される時間帯に移動することにした」(23.6%)だった。

長距離ドライブ中に直面した困りごと・トラブル

全回答者(1,000名)に、長距離ドライブ中に困りごと・トラブルに直面したことはあるか聞いたところ、「直面したことがある」は73.9%、「直面したことはない」は26.1%となった。

男女・年代別にみると、直面したことがある人の割合は20代・30代男性(79.6%)が最も高くなった。

昨年の調査結果と比較すると、直面したことがある人の割合は全体では6.7ポイントの上昇(2025年67.2%→2026年73.9%)となり、男女・年代別では20代・30代女性が15.4ポイントの上昇(2025年60.5%→2026年75.9%)で最も上昇幅が大きくなった。

長距離ドライブ中に困りごと・トラブルに直面したことがある人(739名)に、長距離ドライブ中に直面したことがある困りごと・トラブルを聞いたところ、「渋滞に巻き込まれ予定が大幅に狂う」(44.1%)が最も高くなった。渋滞の影響で想定していた以上に時間がかかる経験をした人が多いようだ。次いで高くなったのは、「渋滞中にトイレに行きたくなる」(40.9%)、「SA・PAで駐車スペースが見つからない」(27.1%)、「道に迷う」(25.3%)、「高速道路の出口・分岐を間違える」(21.9%)だった。

長距離ドライブ中のトイレ対策として行っていること

全回答者(1,000名)に、長距離ドライブ中のトイレ対策として行っていることを聞いたところ、「こまめにトイレ休憩をとる」(62.6%)が最も高くなり、「高速道路に入る前にトイレを済ます」(38.6%)、「利尿作用のある飲食物を控える」(16.9%)が続いた。

男女・年代別にみると、20代・30代男性では「携帯用トイレを用意しておく」(22.4%)や「体を冷やさないようにする」(22.4%)、20代・30代女性では「利尿作用のある飲食物を控える」(30.4%)が全体と比べて10ポイント以上高くなった。

長距離ドライブ中のトイレ対策として行っていること

夏の"車内温度対策"として行っていること

全回答者(1,000名)に、夏の"車内温度対策"(温度が上がらないようにする対策や、温度を早く下げる対策)として行っていることを聞いたところ、「サンシェードを使う」(43.8%)が最も高くなり、「窓を少しだけ開けておく」(28.0%)、「屋根付きの駐車場を利用する」(27.9%)、「エアコンを内気循環でマックス(風量最大・最低温度)にする」(16.3%)、「エアコンを外気導入でマックス(風量最大・最低温度)にする」(14.0%)が続いた。温度を下げる対策よりも温度を上げないようにする対策を行っている人が多いようだ。

クルマのボディータイプ別にみると、ステーションワゴンでは「窓を全開にして走行する」(22.9%)と「片方のドアの窓を開け、反対側のドアを複数回開閉する」(22.9%)が全体と比べて10ポイント以上高くなった。

夏の長距離ドライブにおける熱中症対策として行っていること

全回答者(1,000名)に、夏の長距離ドライブにおける熱中症対策として行っていることを聞いたところ、「飲み物を多めに準備する」(44.1%)が最も高くなり、「保冷できるドリンクホルダーを使う」(13.4%)、「扇風機を使う」(11.5%)、「うちわを使う」(9.6%)、「濡れタオルを用意する」(7.3%)が続いた。

年代別にみると、20代・30代では「扇風機を使う」(17.2%)や「うちわを使う」(14.8%)、「冷感タイプのシートカバーを使う」(14.8%)、「冷感クッションを使う」(15.6%)が全体と比べて5ポイント以上高くなった。扇風機やうちわといったアイテムのほか、冷感グッズを熱中症対策に取り入れている人が多いようだ。

夏の長距離ドライブにおける熱中症対策として行っていること

一緒に長距離ドライブをしたい芸能人

ドライブや夏のレジャーをテーマに、イメージに合う芸能人について質問した。

全回答者(1,000名)に、一緒に長距離ドライブをしたい芸能人を聞いたところ、男性回答・女性回答ともに1位は「明石家さんまさん」となり、男性回答では「綾瀬はるかさん」が2位、「今田美桜さん」が3位、女性回答では「大泉洋さん」が2位、「マツコ・デラックスさん」が3位だった。

理由をみると、明石家さんまさんでは「長時間のドライブでも話題が尽きなさそうだから」や「楽しくしてくれそうだから」、綾瀬はるかさんでは「楽しそうだし癒されそうだから」、今田美桜さんでは「かわいくてテンションが上がる」、大泉洋さんでは「おしゃべりで楽しそう」、マツコ・デラックスさんでは「トークが面白い」といった回答があった。

昨年の調査結果と比較すると、男性回答では「今田美桜さん」が2025年6位→2026年3位と順位を上げTOP3にランクインし、女性回答では「明石家さんまさん」が2年連続で1位となった。

一緒に長距離ドライブをしたい芸能人

一緒に夏の花火を見たい・キャンプに行きたい芸能人

一緒に夏の花火を見たい芸能人を聞いたところ、男性回答では1位「綾瀬はるかさん」、2位「今田美桜さん」、3位「吉岡里帆さん」、女性回答では1位「目黒蓮さん」、2位「綾瀬はるかさん」、3位「いとうあさこさん」「佐藤健さん」「竹野内豊さん」となった。

理由をみると、綾瀬はるかさんでは「明るい気分になりそう」や「浴衣が似合いそう」、目黒蓮さんでは「綺麗なものに素直に感動できそうだから」や「隣りにいるだけで癒しになるから」といった回答がみられた。

一緒に夏の花火を見たい芸能人

一緒にキャンプに行きたい芸能人を聞いたところ、男性回答・女性回答ともに1位は「ヒロシさん」、2位は「西村瑞樹さん」となり、男性回答では「今田美桜さん」が3位、女性回答では「あばれる君」が3位だった。

理由をみると、ヒロシさんでは「キャンプのノウハウを持ってそうだから」や「知識が豊富」、西村瑞樹さんでは「キャンプのベテランだから」や「楽しそうだから」といった回答があった。