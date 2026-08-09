-
【楽 0-1 日】
-
試合終了
-
OUT
5番 村林 一輝 ライトフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 2アウト
-
OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 1アウト
-
OUT
守備交代：サード 有薗 直輝 に代わって 7番 奈良間 大己
-
OUT
守備交代：レフト 野村 佑希 に代わって 5番 矢澤 宏太
-
OUT
7番 有薗 直輝 レフトフライ 3アウト
-
OUT
6番 清宮 幸太郎 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 野村 佑希 レフトフライ 1アウト
-
OUT
2番 佐藤 直樹 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 宗山 塁 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 堀内 謙伍 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 Ｆ・レイエス ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
楽0-1日
3番 万波 中正 ショートヒット 日本ハム得点！ 楽 0-1 日 ランナー：1塁
-
OUT
2番 水野 達稀 サード送りバント 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1番 五十幡 亮汰 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
7番 金子 京介 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 黒川 史陽 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
-
OUT
9番 上川畑 大悟 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 進藤 勇也 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
7番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 辰己 涼介 センターフライ 3アウト
-
OUT
2番 佐藤 直樹 ピッチャーライナー 2アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
1塁ランナー宗山 塁 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
9番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 清宮 幸太郎 ライトフライ 3アウト
-
OUT
5番 野村 佑希 センターフライ 2アウト
-
OUT
4番 Ｆ・レイエス サードゴロ 1アウト
-
OUT
1塁ランナー金子 京介 盗塁失敗 3アウト
-
OUT
8番 堀内 謙伍 空振り三振 3アウト
-
OUT
7番 金子 京介 デッドボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 黒川 史陽 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
3番 万波 中正 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 水野 達稀 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1番 五十幡 亮汰 ピッチャーゴロ 1アウト
-
OUT
5番 村林 一輝 ショートダブルプレイ 3アウト
-
OUT
4番 Ｃ・マッカスカー レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 1アウト
-
OUT
9番 上川畑 大悟 センターフライ 3アウト
-
OUT
8番 進藤 勇也 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
7番 有薗 直輝 サードゴロ 1アウト
-
OUT
2番 佐藤 直樹 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 2アウト
-
OUT
9番 宗山 塁 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト
-
OUT
5番 野村 佑希 ファーストフライ 2アウト
-
OUT
4番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 1アウト
-
OUT
8番 堀内 謙伍 レフトフライ 3アウト
-
OUT
7番 金子 京介 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 黒川 史陽 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
3番 万波 中正 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
2番 水野 達稀 ショートゴロ 2アウト
-
OUT
1番 五十幡 亮汰 見逃し三振 1アウト
-
OUT
5番 村林 一輝 ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 2アウト
-
OUT
3番 辰己 涼介 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
2番 佐藤 直樹 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.