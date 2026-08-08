クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは8月21日、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ハリー・ポッター」からインスパイアされた限定商品をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗および一部の「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter – Mahou Dokoro)」店舗で発売する。

Harry Potter × クリスピー・クリーム・ドーナツ

今回登場するコラボドーナツは、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮「グリフィンドール」「レイブンクロー」「ハッフルパフ」「スリザリン」をイメージした4種類に加え、ホグワーツへの入学時に誰もが体験する"組分けの儀式"をモチーフにした「組分け帽子 ドーナツ」の全5種類。2025年にアメリカやイギリスなど海外のクリスピー・クリーム・ドーナツで展開され、日本でも販売を希望する声が多数寄せられたコラボレーションが、日本に上陸する。

4つの寮をイメージしたドーナツが登場

「グリフィンドール ストロベリー」(486円/イートイン495円)は、グリフィンドールのエンブレムをモチーフにしたドーナツ。ふわふわの生地をジューシーなストロベリーアイシングで包み、香ばしいアーモンドクランチをのせて、黄色のコーティングでラインを描いた。中には甘酸っぱいストロベリークリーム入り。

「レイブンクロー ブルーベリー」(486円/イートイン495円)は、ブレイブンクローのエンブレムをイメージしたリング。ドーナツ生地をブルーベリーがほんのり香るアイシングで包んで、レイブンクローカラーのシュガースプレーをトッピングした。

「ハッフルパフ バタースコッチ」(486円/イートイン495円)は、ハッフルパフのエンブレムに見立てたドーナツ。イエローのコーティングで包んで、香ばしいアーモンドスライスをのせた。さらにビターチョココーティングでブラックのラインを。中には、コクのあるバタースコッチ風クリームを詰めた。

「スリザリン チョコ&ピスタチオ」(486円/イートイン495円)は、スリザリンのエンブレムをイメージした、チョコクリーム&ピスタチオ風クリームのリング。軽い口どけのチョコレートクリームの上に、サクッとした食感のココアビスケットを敷き詰めて、スリザリンカラーのピスタチオ風クリームをぐるりと巻いた。

いずれも商品もなくなり次第終了となる。なお、エンブレム部分は食べられない。

"組分けの儀式"をモチーフにしたドーナツ

「組分け帽子 ドーナツ」(702円/イートイン715円)は、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な"組分け帽子"をイメージした特別なドーナツ。ふわふわの生地をビターチョコで包んで、バター風味のクランチと星型のスプリンクルをトッピング。ドーナツの中には4つの寮のイメージカラーを表現した4種類のミルククリームがランダムで入っており、どの寮のクリームに出会えるかは、食べてからのお楽しみ。まるで自分が組分けの儀式を体験しているようなワクワク感を楽しめる。数量限定の特別なデザインのボックスにドーナツが1つだけ入ったスペシャルボックスでの単品販売で、なくなり次第終了となる。

限定ドーナツを詰め合わせた「ホグワーツ ボックス」

また、4つの寮をイメージした限定ドーナツを1個ずつ詰め合わせた「ホグワーツ ボックス(4個)」(1,944円/イートイン1,980円)を、ハリー・ポッターの世界観を感じるオリジナルデザインの限定ボックスで数量限定販売する。ストロベリーのグリフィンドール、ブルーベリーのレイブンクロー、バタースコッチ風のハッフルパフ、チョコのスリザリン。それぞれの寮を表現したドーナツを食べ比べできる。なお、コラボデザインボックスはなくなり次第終了となる。

ホグワーツボックスを購入した人に、1箱につき1枚コラボステッカーを店頭にてプレゼントする。ステッカーは配布期間により異なる全2種類。第1弾(8月21日～)はホグワーツへの旅立ちをイメージしたトランクデザイン、第2弾(9月11日～)は本コラボレーション限定のスペシャルコラボロゴデザインを用意する。いずれもなくなり次第終了となる。

ホグワーツボックス 購入者限定ステッカー​(左:第1弾デザイン/右:第2弾デザイン)

"金のスニッチ"をイメージした限定ドリンク

ハリー・ポッターの世界でおなじみの魔法界のスポーツ「クィディッチ」に登場する"金のスニッチ"をイメージした期間限定フローズンドリンク「クリスピー フローズン 金のスニッチ ラテ」(734円/イートイン748円)も登場する。深煎りのオリジナルブレンドコーヒーに、キャラメルの甘さと焦がしバターの風味が広がるシロップとミルクをブレンド。トフィー風味のフローズンラテに仕上げた。さらに、ホイップクリームを絞って、サクサク食感のキャラメルクランチをトッピングした。オリジナルスリーブで提供する。

「クリスピー フローズン 金のスニッチ ラテ」(734円/イートイン748円)

ホグワーツの世界にインスパイアされた外装に

コラボレーション期間中、東京国際フォーラム店ではホグワーツの世界にインスパイアされた外装を施す。4つの寮をモチーフにした大きなバナーや、映画でも印象的な9と3/4番線のプラットフォームへの入口となるレンガの壁に埋まった手荷物カートなど、ハリー・ポッターの世界観を楽しめる期間限定ラッピングを実施。魔法界へ旅立つような気分を味わえるフォトスポットとしても楽しめる。

画像はイメージ

「オリジナル・グレーズド」プレゼントキャンペーン

ハリー・ポッター公式グッズを扱うショップ「ハリー・ポッター マホウドコロ」の東京駅店、ランドマークプラザ店の2店舗限定で、ホグワーツ4寮をイメージした限定ドーナツ4種を数量限定で販売する。加えて、栄公園店も含めた3店舗での購入レシートを提示のうえ、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗で商品を1点以上購入した人に「オリジナル・グレーズド」を1個プレゼントするキャンペーンも実施する。