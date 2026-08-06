エポック社は8月22日、「シルバニアファミリー キラキラくじ ～ほしぞらパジャマパーティ～」(1回850円)をファミリーマート一部店舗でAM10:00より順次発売する。全国のシルバニアファミリー関連施設でも9月5日から発売する。

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同くじのテーマは「ほしぞらパジャマパーティ」。星空モチーフのドレスやパジャマを着た人形、家具、建物をラインナップしている。くじ本数は、入数70個(全7賞)＋ラストチャンス賞1個となる。

A賞は「みんなのほしぞらほいくえん(全1種)」。ほしのメリーゴーラウンドやブランコなどたのしい遊具がついたほしぞらがモチーフのほいくえん。シマエナガの小さい赤ちゃんつき。

B賞は「ドリーミードレスペアセット (ショコラウサギの女の子&赤ちゃん)(全1種)」。かわいいゆめいろのナイトドレスを着た、ショコラウサギの女の子と赤ちゃんのセット。

C賞は「ゆめみるパジャマペアセット(コーギーの男の子&赤ちゃん)(全1種)」。ナイトキャップとおそろいのデザインのパジャマを着た、コーギーの男の子と赤ちゃんのセット。

D賞は「赤ちゃんトリオ ～ほしぞらほいくえん～(全1種)」。ほしぞらほいくえんの通園服を着た、赤ちゃん3にんのセット。

E賞は「赤ちゃんほしぞらカート ～ムーン・スター～(選べる全4種)」。月・星のかたちをした赤ちゃん用のカートで、つなげて遊ぶことができる。

F賞は「赤ちゃんおやすみかぐ ～ベッド・ゆりかご～(選べる全6種)」。赤ちゃん用のベッドとゆりかご。ベッドは重ねることができる。

G賞は「赤ちゃんコレクション ～ほしぞらパジャマパーティシリーズ～(全8種)」。パジャマやおやすみグッズのコスチュームを着た赤ちゃんコレクション。何が出るかは開けてからのお楽しみ。

ラストチャンス賞は「シルバニアファミリー キーチェーン ～赤ちゃんほしぞらトリオ～」。ほしぞらをイメージしたおふとんに入った小さい赤ちゃんのキーチェーンセット。

ラストチャンス賞「シルバニアファミリー キーチェーン ～赤ちゃんほしぞらトリオ～」

ファミマオンラインで限定発売

「ドリーミードレスペアセット～フローラウサギの女の子&赤ちゃん～」をファミマオンライン限定で発売する。2026年発売の「キラキラくじ ～ほしぞらパジャマパーティ～」のB賞のドレスとお揃いのデザイン。発売日時は9月5日10:00～。ファミマオンラインでの予約期間は7月28日10:00～8月23日。販売方法等はファミマオンラインで案内している。

赤ちゃんほしぞらカートをプレゼント

キャンペーン期間内に、対象のおもちゃ販売店でシルバニアファミリーの商品を1回合計税込4,000円以上購入すると、赤ちゃんほしぞらカート(イエロー)①ムーンカート または ②スターカートのどちらかひとつがもらえる。数量限定のため、無くなり次第終了となる。期間は8月22日～9月30日まで。ファミリーマート店舗はキャンペーン景品交換対象外。

赤ちゃんほしぞらカート

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