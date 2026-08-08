楽天、日本ハムに完封勝利

先発投手：楽天の早川隆久が8回0失点の好投（6安打7奪三振）、日本ハムの加藤貴之は6回1/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：楽天が1点を追加 2回表：楽天が1点を追加 7回表：楽天が4点を追加 注目選手：楽天のC.マッカスカーが2打点の活躍、楽天の安田悠馬が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 98 54 43 1 .557 -
2 巨人 99 53 44 2 .546 1
3 ヤクルト 99 45 53 1 .459 9
4 DeNA 99 44 52 3 .458 9
5 中日 101 43 57 1 .430 12
6 広島 96 38 54 4 .413 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 99 63 35 1 .643 -
2 日本ハム 103 58 45 0 .563 7
3 西武 102 55 44 3 .556 8
4 オリックス 101 50 49 2 .505 13
5 ロッテ 96 44 49 3 .473 16
6 楽天 97 37 59 1 .385 25