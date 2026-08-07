







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの内山壮真は7日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「7番・二塁」でスタメン出場。8回にダイビングキャッチから好送球を見せるなど、好守で先発・奥川恭伸を援護した。



ヤクルトが1-0とリードして迎えた8回、1死走者なしの場面で内山が守備で魅せた。



巨人・佐々木俊輔が一、二塁間へ放った打球に対し、二塁を守る内山がダイビングキャッチ。すぐさま体勢を立て直して一塁へ送球し、アウトを完成させた。



さらに続く小濱佑斗が一塁後方へ放った飛球にも反応。再び飛びついて捕球し、2者連続となるファインプレーを披露した。











マウンドでは先発の奥川が好投を続けており、内山の好守が先輩右腕を盛り立てた。



チームは7回に長岡秀樹の4号ソロで先制すると、この1点を守り抜き、1-0で勝利した。奥川は2安打7奪三振の完封で今季5勝目を挙げた。



この試合で好守を披露した内山は、今季はここまで一軍60試合に出場し、打率.218、5本塁打、18打点、2盗塁を記録。打撃だけでなく複数ポジションをこなす守備力も武器に、チームへの貢献を続けたいところだ。

























【動画】この打球が抜けない！内山がダイビングキャッチからの好送球

DAZNベースボールの公式Xより













好投する先輩へ



ダイビングキャッチからの好送球

内山壮真 二塁でファインプレー



⚾️巨人×ヤクルト

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【了】