バーガーキングは8月7日より、直火焼きの100%ビーフパティ4枚と特製ガーリックマヨソースを使用した超大型チーズバーガー「ダーティ ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で発売する。

ダーティ ザ・ワンパウンダー

直火焼きビーフ4枚と特製ソースの超大型バーガーが登場

バーガーキングでは、直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーな味わいを楽しめる「ワンパウンダーシリーズ」を展開している。2026年の第3弾として登場する「ダーティ ザ・ワンパウンダー」は、ビーフパティ4枚にチェダーチーズ4枚、ピクルス、オニオンを重ねた超大型チーズバーガー。

ダーティ ザ・ワンパウンダー

ガーリックペーストとガーリックパウダーのパンチのある旨さに、ブラックペッパーのピリッとした風味を加えた「特製ガーリックマヨソース」を使用。ソースは二層に重ねられており、香ばしいビーフと溢れ出すソースの味わいを楽しめるという。総カロリーは1656kcal、総重量は527gとなる。

価格は単品2490円、セット2790円。セットにはフレンチフライ(S)とドリンク(M)が付く。モーニング実施店舗では10:30以降の販売となり、数量限定商品のため、売り切れ次第販売終了となる。また、一部店舗では取り扱いがなく、店舗によって販売時間帯が異なる場合がある。

ダーティ ザ・ワンパウンダー 単品2490円、セット2790円

購入者にはオリジナルステッカーを数量限定で配布

「ダーティ ザ・ワンパウンダー」の発売を記念し、購入者には「オリジナルステッカー」を数量限定で提供する。「ダーティ ザ・ワンパウンダー」1つ(単品・セットいずれも)購入ごとに1枚配布され、なくなり次第終了となる。