ビーケージャパンホールディングスは4月17日、「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」(いずれも単品1,490円、セット1,790円)の2商品をバーガーキングで発売する。

「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」(いずれも単品1,490円、セット1,790円)

"ビッグマウス"からスモーキーな新作

炎で焼いた香ばしい100%ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す人気シリーズ「ビッグマウス」から、直火焼きの100%ビーフパティに、香ばしい刻みベーコンを使用したコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた2商品が登場する。

ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウスは、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ特製スモークベーコンソースを合わせた、スモーキーなおいしさが特徴の大型バーガー。

「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」(単品1,490円、セット1,790円)

オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウスは、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みが特徴のオニオンリングと、チェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースと特製スモークベーコンソースを合わせた、ボリューム感のあるバーガーとなっている。

「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」(単品1,490円、セット1,790円)

なお、上記2商品は、バーガーキング 東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売しない。

「スモーキーフライドチキン」に新作登場

同日には、「スモーキーフライドチキン」から「スモークハウス スモーキーフライドチキン」(単品640円、セット940円)も発売される。

鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用した、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースと特製スモークベーコンソースを合わせたチキンバーガー。

なお、バーガーキング 東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では「スモーキーフライドチキン」商品を取り扱っていない。

キレのある辛さの「ハバネロチキンナゲット」

同日より、人気サイドメニュー「チキンナゲット」から「ハバネロチキンナゲット」(5ピース 320円 、8ピース 470円、16ピース 790円)も期間限定で発売する。

「ハバネロチキンナゲット」(5ピース 320円 、8ピース 470円、16ピース 790円)

同商品は、ジューシーな鶏むね肉に、独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用した、シャープで本格的な辛さが特徴。今回、大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、お得な特別価格として150円引きの790円で発売する。

ソースは、コク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」と、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類から選択できる。