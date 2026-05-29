バーガーキングは、5月29日より「ワンパウンダーシリーズ」第2弾となる超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で新発売すると発表した。これに合わせて、人気サイドメニュー3種の「ビッグバーレル」や、セット購入者限定の「ビッグドリンク」などの期間限定メニューも同日より展開される。

スモークハウス ザ・ワンパウンダー

直火焼きビーフ4枚に特製ソースを合わせた「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」が新登場

直火焼きの100%ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを堪能するための「ワンパウンダーシリーズ」から、2026年第2弾として「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」(単品 2,490円、セット 2,790円)が登場する。直火焼きの100%ビーフパティ4枚にチェダーチーズを4枚重ね、アクセントのピクルスとクリーミーなマヨソース、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた超大型バーガーだ。

スモークハウス ザ・ワンパウンダー 単品 2,490円 セット 2,790円

総カロリー1,615kcal、総重量545gのボリュームを誇り、コク深くスモーキーな味わいが楽しめる仕様になっている。発売を記念し、購入者へは「オリジナルステッカー」が数量限定で提供される。また、注文の際は半分にカットして提供される「ハーフカット」でのオーダーがおすすめされている。現在店頭では「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」も好評発売中だ。

オリジナルステッカー

人気サイドメニューの大容量パック「ビッグバーレル」3種も同時発売

2026年5月29日から、チリチーズフライ・チキンナゲット・オニオンリングから選べる人気サイドメニューの大容量パック「ビッグバーレル」3種が期間限定で発売される。

ラインアップは、本格チリビーンズソースとチーズソースを合わせたチリチーズフライ2個分とフレンチフライ(L)2個分が入った「ビッグバーレルA」(1,500円)、ジューシーな鶏むね肉をフライしたチキンナゲット35ピースにソース5つが付いた「ビッグバーレルB」(1,500円)、カリカリの食感と甘みが楽しめるオニオンリング5袋分が入った「ビッグバーレルC」(1,500円)の3種類だ。おひとり様でも、家族や友人とでも楽しめるボリュームパックとなっている。

暑い夏にうれしい「ビッグドリンク」が復活、対象の8種から選択可能

さらに同日から、昨年好評だったMサイズ2杯分の液量が入った「ビッグドリンク」が期間・数量限定で復活する。キッズセット3種を除くすべてのセット購入者限定で、プラス100円を支払うことでドリンクを「ビッグドリンク」へ変更できる。

ビッグドリン

対象ドリンクは「コカ·コーラ」「コカ·コーラ ゼロ」「ジンジャーエール」「ドクターペッパー」「ファンタ メロン」「スプライト」「オレンジジュース」「ウーロン茶」の全8種。なお、単品での購入も可能となっている。