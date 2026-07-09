『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の特別映像と新場面写真4点が公開

トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の特別映像と新場面写真4点が公開となった。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッドら愛する人たちを危険から遠ざけるために、「世界中の人々から自分の記憶を消す」という究極の犠牲を払ったピーター・パーカー。誰の記憶にも残っていない世界でも「親愛なる隣人」として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の平和を守っているピーターだったが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。

この度、本作でスパイダーマンが対峙することとなる数々のヴィランたちとの戦闘シーンの裏側を映し出した特別映像が公開となった。主演トム・ホランドの高い身体能力が存分に生かされた迫力満点のアクションの誕生の瞬間に加え、孤独な戦いに身を投じるピーター・パーカーの最新カットも到着している。

公開となった映像では、アクションシーンの撮影の裏側が主演のトム・ホランド、監督のデスティン・ダニエル・クレットンの口から明かされる。MCU映画『シャン・チー /テン・リングスの伝説』（2021）で、ワイヤーアクションやカンフー映画のエッセンスを大胆に取り入れた革新的なアクションを生み出したクレットン監督が手掛けた、ヴィランとの戦闘シーンの一部は、コミック本の表紙を細部まで再現しており、スパイダーマンらしいユーモア溢れる「遊び心」と、世界的人気を誇るキャラクターへの「リスペクト」で溢れている。

アクションシーンはクレットン監督が「そんな速さでの演技はほぼ不可能」と語るほど、スピード感満載の環境下で撮影が敢行され、それを実現したのが驚異の身体能力を持つトム・ホランドだ。ほとんどのスタントをCGに頼らず自ら熱演したトムについ て、クレットン監督は「彼には驚かされたよ。体の動きを完璧にコントロールして、わずか数テイクで完璧に演じた」と絶賛。トム自身も 「試行錯誤しての撮影は楽しかった。いい仕上がりだ」と自信を覗かせており、スパイダーマンとして10年以上にわたり数々のアクションシーンを演じ続けてきた彼だからこそ実現した、圧巻の身体表現にも期待が高まる。

あわせて公開となった場面写真には、世界中の人々から忘れ去られながらも、スパイダーマンとしてニューヨークの街を守るため奮闘するピ ーター・パーカーの姿が収められている。おなじみの赤と青のスーツを身に纏い、ニューヨークを縦横無尽に飛び回る姿や、暴走する戦車をクモの糸で必死に食い止める姿からは、「親愛なる隣人」として街を守り続けるヒーローの覚悟が伝わってくる。しかし、その激闘の裏でピーター自身の体にも異変が起こり始める。DNAの変異が進行し、命さえ脅かされる事態となった彼は、その原因を探るため、最強のパワーを誇るハルクへと変身できる天才科学者ブルース・バナーのもとを訪れる。しかし、そこで待ち受けていたのは予想もしなかった展開だった。さらに、かつての恋人MJと大親友ネッドの平穏な日常を携帯越しに見つめ、寂しげな表情を浮かべるピーターの姿も写し出されている。