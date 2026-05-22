“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの人生と音楽を描く映画『Michael／マイケル』が、6月12日に日本公開される。人類史上最も売れたアルバムとしてギネス認定もされている「Thriller」を生み出し、ムーンウォークなど革新的なダンスで世界を魅了し続けてきた彼の軌跡が、ついにスクリーンで甦る。US版予告は公開24時間で1億1,620万回以上再生を記録し、世界中の注目を集めている本作。その魅力をひも解いていく。

場面シーン(R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

あらすじ

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幼い頃から兄弟グループ「ジャクソン5」として活動していたマイケル・ジャクソン。父ジョセフの厳格な指導のもと、幼くしてスターダムを駆け上がるが、その裏で彼は孤独と重圧に苛まれていた。

そんな中、母キャサリンの無償の愛に支えられながら成長し、やがて音楽史に名を刻むプロデューサー、クインシー・ジョーンズと出会う。この運命的な出会いによって、マイケルはソロアーティストとして覚醒。「Off The Wall」「Thriller」といった歴史的名盤を生み出し、世界的スターへと登り詰めていく。

しかし、栄光の裏には、天才ゆえの孤独、父の支配、そして理想と現実の狭間で葛藤するひとりの人間としての姿があった――。本作は、そんなマイケルの「創造の瞬間」と人間ドラマに迫る。

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見どころ

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本作最大の見どころは、なんと言ってもマイケルの名曲がスクリーンで再現される圧巻の音楽シーンだ。

「Billie Jean」、「Beat It」、「Thriller」、「Bad」――これらの楽曲が、映画ならではのスケールで体感できる。

日本の公式が公開した予告には「音楽を映画館で聴くためだけでも行きたい」「これは絶対、映画館の音響で見なきゃダメ」などのコメントが多数寄せられた。

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特に注目したいのは、「マイケルがどのようにしてこれらの作品を生み出したのか」に焦点が当たっていること。楽曲誕生の裏側にある試行錯誤や、創作における苦悩、ひらめきの瞬間がドラマとして描かれる。

さらに主演は、マイケルの甥であるジャファー・ジャクソン。圧倒的な歌唱力とダンスで“伝説の再現”を超えたリアリティを提示する。

『ボヘミアン・ラプソディ』のグレアム・キングが製作、『トレーニング デイ』のアントワーン・フークアが監督を務めるなど、制作陣も一流。単なる伝記映画にとどまらない、“体験型エンターテインメント”としての完成度が期待される。

なぜマイケルがスゴイのか

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マイケル・ジャクソンの偉大さは、単なるヒットメーカーではない点にある。

第一に、音楽・声・ダンス・映像をすべて統合した「総合芸術」を確立したこと。彼は楽曲だけでなく、身体表現や映像演出まで含めて一つの作品として提示し、音楽の概念そのものを拡張した。

第二に、ジャンルや人種の壁を打ち破った存在であること。「Billie Jean」がMTVで放送されたことをきっかけに、ブラックミュージックは世界市場の中心へと進出。音楽業界の構造自体を変えた。

第三に、“体験としての音楽”を生み出した点だ。ムーンウォークや「Thriller」のダンスは、世界中で模倣され、共有される文化現象となった。現代でいう“ミーム”を、スマホやSNSのない、デジタル時代以前に成立させた稀有な存在といえる。

そして最後に、彼の楽曲には常にメッセージがあった。

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「Beat It」は暴力否定、「Man in the Mirror」は自己改革、「Heal the World」は平和への祈り――エンターテインメントと社会性を両立した点こそが、マイケルの本質だ。

いま、世界の情勢が不安定ななか、観た人たちの心に浮かぶ考えはどういったものになるだろうか。そういった意味でも、大きなメッセージを含む作品だと言えるだろう。

アメリカでは大ヒット

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本作への関心はすでに世界規模に広がっている。

US版予告は公開からわずか24時間で1億1,620万回再生を突破。これは近年の映画予告としても異例の数字であり、マイケル・ジャクソンという存在の影響力がいまだ健在であることを示している。

そして、すでに世界興収2億1,740万ドル突破。北米実写映画2026年最大のオープニング成績を記録したという。これは『ボヘミアン・ラプソディ』を超える伝記映画史上No.1の大ヒットスタートということとなる。

時代を超えて愛され続けるアイコンの“原点”が描かれる本作。公開前からすでに、世界的イベントとしての様相を呈している。

映画『Michael／マイケル』は、単なる伝記ではない。それは、“なぜ彼が世界を変えたのか”を体感するための作品だ。

【編集部MEMO】

6月12日に公開される本作。6月5日(金)から7日(日)の3日間限定で、IMAXシアターで、先行上映することが決定している。



6月12日(金)より全国公開

配給:キノフィルムズ



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