







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、先発ローテーションの一角を担っていたエメ・シーハン投手がマイナー降格となった。同選手はここ最近ピリッとしない投球が続いていたが、デーブ・ロバーツ監督もフラストレーションを溜めていたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のシーハンは降格前時点で20登板、4勝8敗、防御率5.29と黒星が大きく先行。直近で登板した同3日のボストン・レッドソックスでも、2.2回5失点とほとんど結果を残せなかった。



同メディアは「彼はシーズン序盤から気になる兆候が見られていた。最大の懸念材料はストレートの球速で、平均球速は95.6マイルから94.4マイルへ低下し、リーグ平均をわずかに下回る水準となっている」と指摘。



続けて、「球速については、私にも答えは分からない。ただ、シーズン当初から話題になることが多かったため、彼にとって一種の『目標』になってしまったのだと思う。それが本来目指すべきものだという人もいれば、そうではないという人もいるだろう。ただ、少なくとも今季ここまでは、彼はメカニクスにとらわれ過ぎていると思う。正直なところ、打者であれ投手であれ、そんなことは最後に考えるべきことだ。だから、彼にはもう一度、一人のアスリートとして、勝負に集中する状態を取り戻してもらわなければならない」というロバーツ監督のコメントを伝えている。











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