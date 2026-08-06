6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷沢健一氏が、中日打線について言及した。

中日は同日のヤクルト戦に0－0の8回に石川昂弥、岡林勇希、阿部寿樹の適時打などで5点を奪い、5－0で勝利。広島が巨人に敗れたため、順位が5位に上がった。

谷沢氏は中日打線に「今の中日はこうやって勝負所で力が発揮できるバッターが増えてきている。今後楽しみですよね」と期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』