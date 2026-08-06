いきなり確信歩き…！巨人、2軍降格の“助っ人大砲”が先頭打者アーチ　ファ…

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読売ジャイアンツのトレイ・キャベッジは6日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に「1番・中堅」で先発出場。初回に先頭打者本塁打を放った。







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打った瞬間にそれと分かる、文句なしの一発だった。初回の第一打席、キャベッジはDeNAの先発・ 藤浪晋太郎投手が投じた4球目のカットボールを完璧に捉えた。



鋭い打球は高々と舞い上がり、そのまま右翼スタンドへ一直線。バットを置いて打球の行方を見届ける“確信歩き”を見せるなど、助っ人らしい風格漂う豪快なアーチとなった。



キャベッジはアメリカ出身の29歳外野手。メジャーではエンゼルスやアストロズなどの球団に所属し、2024年オフに巨人へ加入。昨季はいずれもチームトップとなる17本塁打、51打点を記録した。











今季はここまで91試合に出場し、打率.239、13本塁打、29打点をマーク。開幕直後の4月に打率3割台をマークする好スタートを切ったが、その後は調子を落とし、6月は打率1割台、7月も打率.213と苦しんだ。



オールスターゲーム明けも3試合連続無安打に終わり、現在はファームで再調整を続けている。



一軍打線に欠かせない助っ人だけに、再昇格への期待がさらに高まりそうだ。



























【動画】いきなり確信歩き…！キャベッジ、藤浪から先頭打者アーチ



DAZNベースボールのXより





文句なし



キャベッジ

かっこよすぎる確信ホームラン



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【了】