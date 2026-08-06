「制球の粗さが目立った」菊池雄星、3A登板で6失点！？　8月復帰予想も米…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は、4日（日本時間5日）に3Aソルトレークでリハビリ登板を行い、1回2/3を3安打6失点、奪三振4、与四球5という内容に終わった。制球に苦しむ内容となったと、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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投球数は57球に達したが、ストライクはそのうち30球にとどまり、ストライク率は5割強という数字だった。フォーシームの最速は96.5マイルを記録し球威そのものは十分だったが、平均球速は94マイル前後にとどまり、制球面の粗さが最大の課題として浮き彫りとなった。



エリック・サミュルスキー記者は「今回の登板は制球の粗さが目立った」と指摘している。



菊池は5月から左肩の炎症により故障者リスト（IL）に入っており、5月いっぱいは投球そのものを見合わせた上で、段階的にリハビリ調整へ移行してきた経緯がある。



今回のトリプルAでの登板は実戦復帰に向けた重要な一歩と位置付けられているが、内容としては制球面での粗さが際立つ結果となった。











それも踏まえ、サミュルスキー記者は「無理に復帰を急がせる理由はない」と評し、慎重に調整を進める球団方針を強調している。



同記者によれば、菊池が実戦復帰を果たすまでには、最低でもあと2試合のリハビリ登板を消化する必要があるようだ。



復帰の目安は8月中旬から下旬にかけてとされており、限られた登板機会の中でどこまで制球の精度を取り戻せるかが、今後の実戦復帰を占う焦点となるだろう。



エンゼルスは今季、先発陣の相次ぐ離脱に苦しんでおり、経験豊富な左腕である菊池の復帰は残りシーズンの巻き返しに向けて大きな意味を持つ。



目先の結果を急がず段階を踏んで調整を進める球団方針が、最終的にチームにとってプラスに働くかどうかが今後も注目される。



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