バンテリンで豪快な一発！ロッテ・“高卒4年目内野手”が第3号2ラン　支配下…









千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの金田優太は6日、バンテリンドームで行われたファーム交流戦の中日ドラゴンズ戦に「7番・二塁」でスタメン出場。8回に、第3号となる2点本塁打を放った。



1－1の同点で迎えた8回表。中日はこの回からウンベルト・メヒアをマウンドに送った。



ロッテは4番・櫻井ユウヤ、5番・髙野光海がともに3球三振に倒れたが、6番の井上広大が左安打で出塁。2死一塁で、金田の第4打席が回ってきた。



2ボールからの3球目、インハイに来た147キロのストレートを金田がフルスイングした。



痛烈な打球がぐんぐん伸びてバンテリンドームの右翼席に着弾。金田の今季3号となる2点本塁打で、ロッテは3－1と勝ち越しに成功。9回にも1点を追加し、4－1で中日に勝利を収めた。



金田はこの試合、3打数2安打3打点1四球と活躍。高卒4年目となる今季を育成契約で迎えた金田だが、支配下復帰に向けて大きなアピールとなる試合だった。

































【動画】バンテリンでスタンドイン！金田優太の第3号2ラン



DAZNベースボールの公式Xより













スタンドまで吹っ飛ばした



金田優太 勝ち越しとなる

第3号ツーランホームラン！



⚾中日×ロッテ（ファーム）

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【了】