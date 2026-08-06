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ロサンゼルス・ドジャースへ加入したタリク・スクーバル投手が、2年連続でワールドシリーズを制した球団に向けられる批判へ反論した。優れた選手の育成や獲得、引き留めを続けてきた結果であり、成功を理由に責めるべきではないとの考えを示している。米メディア『ザ・スコア』のトム・ルミンスキー記者が報じた。



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ドジャースはデトロイト・タイガースとのトレードで、サイ・ヤング賞を2年連続で受賞したスクーバルを獲得した。交換要員としては、ザイア・ホープ外野手、リバー・ライアン投手、ブレイディ・スミス投手を放出している。



タイガースには8年間在籍しており、メジャーでは同球団だけでプレーしてきた。移籍に複雑な感情を抱えていることを認め、タイガースは今後も特別な場所であり続けるとスクーバルは振り返っている。



これによりドジャースの先発陣は、山本由伸投手、大谷翔平選手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手らにスクーバルが加わる陣容となった。全員が健康であれば、球界史上でも屈指のローテーションになるだろう。



続々とスター選手を獲得するドジャースへの批判について、スクーバルは「ドジャースは優れた組織を築き上げてきた。ドラフトも上手だし、才能ある選手を獲得するのも非常に上手い。その才能をチームに留めておくこともできている。酷評されているのは、過去2回のワールドシリーズで優勝したからだろう。3年前はそうではなかった。だから、不満を言っている人々には共感できない。彼らは正しいことをしている」と言及した。













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