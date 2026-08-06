第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［1/5ページ］

10位：早稲田実業（わせだじつぎょう・そうじつ）

所在地：東京都

正式名称：早稲田大学系属早稲田実業学校高等部

＜選手権大会成績＞

優勝：1回

準優勝：2回

ベスト4：3回

ベスト8：9回

合計Pt：38Pt

西東京の名門・早稲田実が、ベスト10入りを果たした。

優勝を飾ったのは2006年、第88回大会だ。“ハンカチ王子”の愛称で話題となったエース・斎藤佑樹がチームを牽引。田中将大を擁した駒大苫小牧（南北海道）との決勝戦は、壮絶な投手戦の末に延長15回で決着つかず。

翌日の再試合で4-3の大接戦を制し、夏27回目の出場で深紅の大優勝旗を手にした。

また、第11回大会（1925年）で準優勝。第62回大会（1980年）も、1年生エース・荒木大輔が躍動して決勝戦まで駒を進めたが、横浜（神奈川）に惜しくも敗れている。

清宮幸太郎らが躍動した2015年以来の夏の甲子園出場を決めた2024年は、宇野真仁朗らを中心に強力打線を形成。鳴門渦潮(徳島)、鶴岡東（山形）を破り3回戦まで駒を進めたが、”旋風”を巻き起こした大社（島根）に敗れた。

昨年は西東京大会の準々決勝で国士舘に敗れ、2年連続の甲子園出場とはならず。今年も西東京大会4回戦で駒大に敗れ、姿を消した。

主なOB選手

王貞治、大矢明彦、荒木大輔、斎藤佑樹、清宮幸太郎ら

[caption id="attachment_258323" align="aligncenter" width="530"] 選抜甲子園優勝した大阪桐蔭（写真：産経新聞社）[/caption]

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［2/5ページ］

9位：県岐阜商高校（けんりつぎふしょうぎょう［県立岐阜商業］）

所在地：岐阜県

正式名称：岐阜県立岐阜商業高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：1回

準優勝：3回

ベスト4：3回

ベスト8：4回

合計Pt：38Pt

9位は、古くから甲子園の舞台に立ち、昨年の第107回大会ではベスト4に輝いた県岐阜商だ。

夏唯一の優勝は、1936年、第22回大会のことだ。大会を通じて投手陣が抜群の安定感を発揮。全5試合を1失点以内に抑え、見事に夏初出場初優勝を飾った。

さらに、第24回大会（1938年）、第29回大会（1947年）、第38回大会（1956年）に準優勝。近年では、第91回大会（2009年）にベスト4入りを果たしている。

2022年は夏30回目の“聖地”に立ったが、2024年は岐阜県大会決勝戦で岐阜城北にタイブレークの末に敗れ、地方大会で敗退となった。

名将・鍛治舎巧監督が昨夏限りで退任し、藤井潤作新監督の下で迎えた昨年、3年ぶり31度目の甲子園出場を手にした。

県大会の勢いそのままに、甲子園でも順調に勝ち進み、準々決勝では優勝候補の一角、横浜を撃破。準決勝で日大三に敗れたが、16年ぶりのベスト4と堂々たる結果を残した。

しかし、今年は県大会準決勝で大垣日大に敗れ、2年連続の甲子園出場は果たせなかった。

主なOB選手

高木守道、和田一浩、英智、石原慶幸ら

[caption id="attachment_258323" align="aligncenter" width="530"] 選抜甲子園優勝した大阪桐蔭（写真：産経新聞社）[/caption]

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［3/5ページ］

8位：智弁和歌山高校（ちべんわかやま［智辯和歌山］）

所在地：和歌山県

正式名称：智辯学園和歌山高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：3回

準優勝：1回

ベスト4：2回

ベスト8：1回

合計Pt：42Pt

8位には強豪・智辯和歌山がランクイン。優勝回数は3回を誇る。

夏を制したのは、第79回（1997年）、第82回大会（2000年）、そして、第103回大会（2021年）だ。決勝戦で智弁学園（奈良）との兄弟校対決が実現。9-2で破り、21年ぶりの悲願を達成した。また、第84回大会（2002年）には準優勝の経験も持つ。

王者として臨んだ2022年の夏も、貫禄の試合運びで和歌山県大会を制したが、甲子園では2回戦で英明（香川）に敗れた。2023年も強力打線を擁していたが、県大会初戦でまさかの敗退。

2024年は強力打線で地方大会を勝ち進み、2年ぶりに甲子園の舞台へ返り咲き。しかし、霞ヶ浦（茨城）に破れて初戦敗退となった。

昨年の選抜甲子園では準優勝に輝き、28度目の夏甲子園出場を決めたが、1回戦で東北の強豪、花巻東との対戦となり、激戦の末に敗退。無念の1回戦敗退となった。

3年連続29度目の甲子園出場を決めた今年は、2021年以来の全国制覇を果たせるだろうか。

主なOB選手

岡田俊哉、西川遥輝、東妻勇輔、林晃汰ら

[caption id="attachment_258323" align="aligncenter" width="530"] 選抜甲子園優勝した大阪桐蔭（写真：産経新聞社）[/caption]

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［4/5ページ］

7位：桐蔭高校［旧制・和歌山中］（とういん）

所在地：和歌山県

正式名称：桐蔭高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：3回

ベスト4：4回

ベスト8：1回

合計Pt：48Pt

7位にランクインしたのは、和歌山の伝統校・桐蔭だ。

旧制・和歌山中時代には第1回大会から出場し、第7回大会（1921年）、第8回大会（1922年）で史上初の夏連覇を達成。

ベスト4も4回を数えるなど全国屈指の強さを誇った。

桐蔭に校名変更後は、第30回大会（1948年）、第43回大会（1961年）に準優勝。

しかし近年は地方大会で涙を呑んでおり、第68回大会（1986年）を最後に夏の甲子園から遠ざかっている。

主なOB選手

井口新次郎、小川正太郎、宇野光雄、西本幸雄ら

[caption id="attachment_258323" align="aligncenter" width="530"] 選抜甲子園優勝した大阪桐蔭（写真：産経新聞社）[/caption]

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［5/5ページ］

6位：大阪桐蔭高校（おおさかとういん）

所在地：大阪府

正式名称：大阪桐蔭高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：5回

準優勝：0回

ベスト4：1回

ベスト8：1回

合計Pt：54Pt

6位は、言わずと知れた現代の最強校・大阪桐蔭だ。夏も過去10年の間に3度の優勝を誇り、うち2度は春夏連覇（2008、2018年）を成し遂げている。

第73回大会（1991年）に夏初出場初優勝を果たすと、第90回大会（2008年）、藤浪晋太郎と森友哉がバッテリーを組んだ第94回大会（2012年）、第96回大会（2014年）に優勝。

根尾昂、藤原恭大らを擁した記念すべき第100回大会（2018年）では春夏連覇を達成。また、決勝戦に限っては勝率10割を誇っている。

2022年は、明治神宮大会、春の選抜で優勝。国体を含めた“4冠”の快挙を目指した夏だったが、準々決勝で快進撃を見せていた下関国際（山口）に及ばず。2023年夏は決勝戦でライバルの履正社に敗れ、聖地には届かなかった。

2024年は2年ぶり13回目の出場。幸先良く初戦を突破したが、次戦で小松大谷（石川）に完封負けを喫すると、昨年の大阪大会では決勝戦で東大阪大柏原に敗れ、甲子園出場を逃す波乱の展開に。

今年は春の選抜で優勝を果たし、王者復活を予感させていたが、大阪大会4回戦で大阪立命館に敗れ、同校3度目の春夏連覇の夢が途切れた。

近年は”まさかの敗退”のケースが増えてきている大阪桐蔭。大阪の絶対王者として秋以降の復権を果たせるか。

主なOB選手

今中慎二、中村剛也、中田翔、浅村栄斗、藤浪晋太郎、森友哉、根尾昂、松尾汐恩ら

【了】