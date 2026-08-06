【最新版】「夏の甲子園」最強高校ランキング11～15位｜第108回全国高校野…

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［1/5ページ］

15位：向陽高校［旧制・海草中］（こうよう）

所在地：和歌山県

正式名称：向陽高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：1回

ベスト4：1回

ベスト8；0回

合計Pt：28Pt

15位は和歌山県の古豪・向陽。旧制・海草中時代に2度の全国制覇を果たした。

第15回（1929年）に夏・初出場ながら決勝の舞台まで上り詰め、準優勝に輝いた海草中。

第25回（1939年）には「伝説の大投手」嶋清一が全5試合を完封、準決勝と決勝では2試合連続ノーヒットノーランを達成し、チームに初優勝をもたらした。

さらに翌40年にも夏の頂点に立ち、史上4校目の夏連覇となった。

校名が向陽高となってからは夏の出場はないが、春の選抜には5度出場。

2010年には「21世紀枠」での出場だったが、1回戦で開星（島根）を破り、聖地で45年ぶりの勝利を挙げている。

主なOB選手

嶋清一、真田重蔵、藪上敏夫、柴田猛ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［2/5ページ］

14位：帝京高校（ていきょう）

所在地：東京都

正式名称：帝京高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：0回

ベスト4：2回

ベスト8；4回

合計Pt：30Pt

14位には東東京の名門・帝京がランクインした。

夏の甲子園で優勝したのは、第71回（1989年）と第77回（1995年）の2度。

初優勝時には、吉岡雄二がエースとして全5試合に先発し、3完封をマーク。許した得点はわずかに1と躍動し、チームを全国制覇へと導いた。

2度目の夏優勝時には、決勝で星稜（石川）を破っての頂点となった。

近年は夏の甲子園から遠ざかっており、2011年を最後に出場を逃している。

2020年は夏の東東京大会を9年ぶりに制したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で大会中止となり、不運にも甲子園出場は叶わなかった。

昨年は準々決勝まで駒を進めたが、岩倉に敗れ涙をのんだ。今年は春の選抜に出場したが、夏の東東京都大会では準決勝で二松学舎大付に敗れ、春夏連続出場とはならなかった。

主なOB選手

奈良原浩、吉岡雄二、山﨑康晃、中村晃、杉谷拳士ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［3/5ページ］

13位：横浜高校（よこはま）

所在地：神奈川県

正式名称：横浜高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：0回

ベスト4：3回

ベスト8：3回

合計Pt：32Pt

13位に入ったのは、神奈川勢史上最多出場を誇る横浜だ。

夏の甲子園で優勝したのは、第62回（1980年）と第80回（1998年）の2度。第62回大会は、好投手・愛甲猛を擁して勝ち進み、決勝戦では早稲田実（当時東東京）の1年生エース荒木大輔を攻略して夏初優勝を飾った。

そして第80回大会では、“平成の怪物”松坂大輔が決勝戦でノーヒットノーランを達成するなど伝説的な活躍で、春夏連覇を果たしている。

近年でもコンスタントに甲子園出場を果たしている横浜。しかし、夏の甲子園に限れば松坂の年以来、優勝はつかめていない。

2022年まで2年連続出場を果たしていたが、2023年は決勝戦で慶応に敗れると、翌年も決勝戦で東海大相模に敗れ、地方大会で姿を消した。

それでも、2024年秋からは明治神宮大会、選抜甲子園で優勝を果たすなど着実に力を付けると、昨年の甲子園ではベスト8入り。

今年もエース右腕・織田翔希を中心に全国屈指の選手層を誇る優勝候補として君臨。今大会最注目の高校となることは間違いないだろう。

主なOB選手

松坂大輔、多村仁志、成瀬善久、涌井秀章、筒香嘉智、近藤健介ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

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12位： 日大三高校（にちだいさんこう）

所在地：東京都

正式名称：日本大学第三高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝：2回

準優勝：1回

ベスト4：1回

ベスト8：5回

合計Pt：33Pt

昨年準優勝に輝き、12位に順位を押し上げたのは、西東京の強豪・日大三。

夏制覇を果たしたのは、第83回（2001年）と第93回（2011年）の2度。2001年は、エース近藤一樹を擁して、準決勝で横浜（神奈川）、決勝で近江（滋賀）を破り初優勝。

2011年は、高山俊、横尾俊建らの強力打線で全試合2桁安打を挙げ、決勝は光星学院（青森）を相手に11-0で完勝した。

近年では、第100回大会（2018年）に出場し、ベスト4入り。準決勝で吉田輝星の金足農（秋田）に1-2で敗れるも、接戦を演じた。

2年ぶり20回目の出場を決めた昨年は決勝戦まで勝ち進んだが、沖縄尚学に敗れ惜しくも準優勝となった。

リベンジを果たしたい今年だったが、西東京大会の準決勝で創価に敗れ敗退。無念の夏となってしまった。

主なOB選手

関根潤三、根本陸夫、山﨑福也、坂倉将吾ら

第108回全国高校野球選手権大会が2026年（令和8年）8月5日から18日間、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催。全国47都道府県の49代表校（北海道・東京は2校）が出場し、夏・王者をかけて熱戦を繰り広げている。

ここでは、歴代の選手権大会における通算成績を基に、高校別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第107回大会まで時点 ［5/5ページ］

11位：天理高校（てんり）

所在地：奈良県

正式名称：天理高等学校

＜選手権大会成績＞

優勝；2回

準優勝；0回

ベスト4：3回

ベスト8；6回

合計Pt：35Pt

惜しくもトップ10に届かなかったのが、奈良の天理だ。

優勝したのは、第68回（1986年）と第72回（1990年）の2度。86年は、中村良二（現・天理高監督）が主将としてチームを率いて春夏通じて初優勝。県勢としても優勝は初だった。

90年はエース・南竜次が決勝の沖縄水産（沖縄）戦で完封するなど、好投が光った。

近年は智弁学園との2強体制が続き、出場機会を分け合っている。

今年は選抜で準優勝に輝いた智弁学園が3回戦で破れる大波乱。

勝ち上がった奈良大附属高との決勝戦を制し、2年連続31回目の甲子園出場を決めた。

主なOB選手

門田博光、藤本博史、中村奨吾、達孝太ら

【了】