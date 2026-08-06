Aile The Shota「ONGAKU」MV公開、ダンスクルーODORIも出演

Aile The Shotaが、2027年3月13日（土）に開催する日本武道館公演に向けたアティチュードを改めて提示する新曲「ONGAKU」のMusic Videoを公開した。

今作は、数々のアーティストの振付を手掛け世界的に活躍するダンスチーム「RHT.」のMacoto、ASUPIがコレオグラファー＆ダンサーとして出演。さらに、Aile The Shotaがプロデュースを手掛けるダンスクルー・ODORIの10名が出演している。

音楽とダンス、その両方を自身のルーツに持つAile The Shotaだからこそ描ける世界観のもと、音楽に魅せられた者たちが抱える葛藤や孤独、それでも夢を諦めることなく追い続ける強い意志を、言葉だけではなく身体表現でも描き出した本作。Aile The Shota、Macoto、ASUPI、ODORIが織りなす圧巻のダンスに注目。Music Videoの公開に伴い各種キャンペーンも実施されている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

Digital Single「ONGAKU｣

配信中

https://orcd.co/ats_ongaku

キャンペーン詳細はこちら https://ailetheshota.tokyo/

＜ライブ情報＞

Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館

オフィシャル2次先行受付中

https://eplus.jp/ailetheshota/

2027年3月13日（土）

17:00開場／18:00開演

︎チケット種別・料金

・VIP指定席（ファンクラブ限定）：¥33,000（税込）※SOLDOUT

優良座席／VIP限定Tシャツ他、限定グッズ付／VIPパス付／優先レーン

・SS指定席:¥11,000（税込）※SOLDOUT

・S指定席:¥8,800（税込）

※座席指定

※小学生以上有料、未就学児入場不可

※譲渡・転売禁止

HP：https://ailetheshota.tokyo/