







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、シカゴ・カブスと戦い5-10で敗れた。カイル・タッカー外野手にとっては、昨季までプレーしていた古巣との移籍後初対戦になったが、敵地のファンの反応にショックを受けたという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「ドジャースが3-0とリードして迎えた初回、タッカーがこの日最初の打席に入るため打席へ向かうと、スタンドに詰めかけたカブスファンから一斉にブーイングが浴びせられた。その反応は、中継していたドジャースの放送スタッフでさえ、その場で驚きを隠せない様子だった」と言及。



続けて、「試合後、タッカーは当然のようにこの場面について質問を受けたが、彼が少なからず傷ついていたことは間違いない。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、彼は『昨季は本当に全力を尽くした。手の骨折やふくらはぎの故障を抱えながらもプレーを続け、とにかくチームをポストシーズンへ導こうとしていた。チームのために、自分にできることは何でもやろうとしていたんだ』と語った」と記している。



同戦のタッカーは3打数2安打と結果は残したが、少しほろ苦い一日になったようだ。











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