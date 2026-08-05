「レバレッジリリーバー」千賀滉大、正式にブルペン転向！　終盤1イニング…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、4日(日本時間5日)に行われたクリーブランド・ガーディアンズ戦に9回からリリーフとして登板し、無失点に抑えた。チームは6-2で勝利し、千賀は新たな役割での登板を白星とともに終えたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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メッツは千賀を今後、1イニング単位で起用する「レバレッジリリーバー」として位置付ける方針だ。



千賀は2023年にメッツと5年総額7500万ドル（約119億円）で契約を結んでいる。



現在の契約は2027年まで残っているが、今季は7試合の先発を含む12試合の登板にとどまり、0勝7敗、防御率8.66と低迷が続き、2023年の入団以降の通算投球回数も163回1/3にとどまるなど、厳しいシーズンとなっていた。



メッツを率いるアンディ・グリーン監督代行は、この起用転換の背景について「彼の右腕には時速100マイルの速球と、厄介なフォークボールが備わっている。



その投球スタイルは、終盤のリリーフ投手として最適だ」と説明した。











地区最下位に低迷するメッツにとって、投手陣の立て直しは急務であり、千賀の起用転換もその一環とみられている。



千賀のブルペン転向に伴い、ロバート・ストック投手がローテーションでの先発機会を得ることになった。



ストックは2018年から2021年にかけて大リーグでリリーバーを務めた後、韓国やメキシコ、ドミニカ共和国、独立リーグなどを渡り歩き、2025年にレッドソックスで短期間の在籍を経て今季メッツに合流した経歴を持つ。



フレディ・ペラルタ投手とクレイ・ホームズ投手が既にチームを離れており、メッツの先発陣不足を補う形での起用となっている。



一方、千賀本人は「どんな役割を与えられても、自分の発言に関係なく、その役割を全うするつもりです」と今回の決定を受け入れつつも、先発投手として契約したこと、そしていずれはローテーションに戻りたいという意向を球団に伝えたという。



8月3日（同4日）のトレード期限を挟み、低迷が続くメッツにとって、新たな役割で千賀がどこまで「レバレッジリリーバー」としての適性を示せるかが今後の焦点となる。



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