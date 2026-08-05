







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズのグレゴリー・ポランコ外野手は5日、バンテリンドームで行われたファーム交流戦の中日戦に「2番・指名打者」で先発出場。初回に今季6号となる先制ソロを放った。



両チーム無得点で迎えた初回、1死走者なしの場面でポランコに打席が回った。



中日の先発左腕・松葉貴大に対し、カウント1-1からの3球目を捉えると、打球は右中間スタンドへ。持ち前のパワーを見せつける一発で、チームに先制点をもたらした。



3回の第2打席は空振り三振に倒れたものの、5回には2死三塁から右前適時打。第1打席の本塁打に続く一打で、この日2打点目を挙げた。











打線はポランコに加え、井上広大と櫻井ユウヤにも本塁打が飛び出した。9安打で9得点を奪い、チームは中日に9-1で快勝した。



ポランコは今季、一軍で52試合に出場し、打率.188、5本塁打、14打点。現在はファームで調整を続けているが、この日の一発が直近1カ月で6本目の本塁打となった。ファームでの打率も.306まで上げており、復調ぶりが数字に表れている。



2023年には26本塁打を放ち、本塁打王を獲得した長距離砲。本来の打撃を取り戻しつつあるポランコが、一軍再昇格へアピールを続けている。























【動画】このパワーは凄い！ポランコのファーム第6号



DAZNベースボールの公式Xより













昇格も近いか



バンテリンのスタンドへ

ポランコ この1ヵ月で6本目



⚾️中日×ロッテ（ファーム）

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【了】