◆ 辻氏も「今年は途中から打ち出したが本当に安定している」と評価

ロッテ・山口航輝が5日、西武戦で今季第18号のソロ本塁打を放った。本塁打数はシーズン自己最多を更新中で、12打数（1本塁打に要する打数、打数÷本塁打）に1本の割合は、本塁打数1位のソフトバンク・栗原陵矢（12.4打数に1本）を上回りパ・リーグトップの成績となっている。

5日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「山口は成長しましたね」と称賛すると、解説の辻発彦氏は「ちょっといい時と悪い時の差が激しい選手だったんですけど、今年は途中から打ち出したが本当に安定している」と評価した。

さらに高木氏が「この数字を見ても、成長の証だ」と1本塁打数に要する打数に着目すると、もう1人の解説・笘篠賢治氏は「僕は開幕から山口はスタメンの中にずっと連なるかなということをサブロー監督にもお聞きしたくらい、やはりいい選手なんですよね。一発の魅力がありますから」と語り、高木氏は「それが確実性を増してきたということですよね。今後も打ってくるでしょう、楽しみにしたいと思う」と期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』