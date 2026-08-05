







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は左膝や右上腕二頭筋に問題を抱え、投手としての復帰が遅れているものの、負傷者リスト（IL）には入っていない。球団は最大のスターに難しい決断を下すことをためらっている可能性があるようだ。米メディア『マルカ』が報じている。



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大谷は打者として高いパフォーマンスを維持している一方、二刀流での本格復帰は計画通りに進んでいない。左膝の痛みによって7月3日（日本時間4日）以降は登板しておらず、右上腕二頭筋の違和感も先発ローテーション復帰を遅らせる要因となっている。



そこで、大谷が球団内で特別な立場にあることが判断へ影響しているのではと指摘された。人気や経済効果、球団にとっての重要性があまりにも大きく、ドジャースが本人の意向に異議を唱えることをためらっているかもしれない。



大谷は10年総額7億ドル（約1,101億円）の契約を結び、そのうち6億8000万ドル（約1,069億円）が後払いとなっている。さらに世界的な注目を集め、日本からロサンゼルスを訪れる観光客の増加にもつながるなど、球場外でも大きな影響力を持っている。



状態に不安を抱えている大谷について、同メディアは「ドジャースは、彼がシーズン終了までに投球を再開できると楽観的な見方を維持している。しかし、マウンドからの長期離脱が続く中、時折の休養日に頼るのではなく、彼をIL入りさせるべきだという声もある」と報じた。











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