◆ 高木氏「五十幡亮汰が二塁走者だし…」「もったいなかった」と悔やむ

日本ハムは5日、ソフトバンクと対戦し5－7で敗れた。9回に四球と二塁打で無死二・三塁とするも、代打・常谷拓輝と清水優心が2者連続の空振り三振に倒れ、その後も得点を奪えず試合終了となった。

最終回の大チャンスでの代打攻勢が実らなかった日本ハムに対し、5日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏は「惜しかったですねえ」と肩を落としながら苦笑した。続けて「無死二・三塁までいっていて、誰を代打に使っても別に構わないが、監督としたらあの時はどういう要求だったのか」と問いかけると、解説の辻発彦氏は「もちろん安打を打ってほしいですよ。最悪でもやはり二ゴロでも打てば1点入ってもなお一死三塁のシチュエーションを作れる」と回答。高木氏が「内野が下がっていたんでね」と指摘すると、辻氏は「だから近藤健介はそういう打撃をしないじゃないですか。強いチームと言ったら語弊があるが、やはり勝つチームはそういう所をしっかりできますよね」とソフトバンクと比較しながら苦言を呈した。

さらに高木氏が「いろんなことができたと思うんですよ」と語ると、もう1人の解説・笘篠賢治氏は「1点を取って走者を三塁に進める、そしたらまた展開が変わりましたよね」と推察。高木氏は「2ランスクイズなんてね、五十幡亮汰が二塁走者だし。まあ向こうも警戒しているでしょうけども、何かもったいなかったなというような感じがしますよね」と悔やむも「ただやはり最後まで諦めない意地は見られたので、よかったと思いますけどね」と総括した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』