







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、先発ローテーションの一角を担っていたエメ・シーハン投手がマイナーに降格する見込みとなった。ピリッとしない投球がここ数試合続いたことが影響した形だが、その同投手にブランドン・ゴームズGMが言及したという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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シーハンは前日3日のボストン・レッドソックス戦で、2.2回5失点で早々にKOされ敗戦投手に。同戦を含め、今季は20登板、4勝8敗、防御率5.29と今一つの数字にとどまっていた。



同メディアは「シーハンは今後、調整のため3Aへ降格し、本来の状態を取り戻すことを目指す。今季は優れた奪三振能力を見せている一方で、制球や被本塁打の多さに苦しんでいた。ゴームズGMは、トレード期限後に行われたオンライン会見で『今回は一度リセットするための措置になる。基本に立ち返り、昨年のような投球フォームを取り戻してもらいたい』と語った」と言及。



また、同GMは「本当に良い投球を見せる場面もあったが、一方で安定感を欠く部分もあった。だから一度立ち止まって、深呼吸をする必要があるということだ。もちろん、降格を望む選手など誰もいない。ただ、今回はリセットする良い機会だと思っている。彼を万全の状態まで立て直し、今後チームにとって大きな戦力となれるようにしたいと考えている」とも述べたという。











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