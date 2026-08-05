大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸は3日（日本時間4日）、本拠地で行われた練習で打撃に挑戦。鋭い打球音を響かせながら、スタンドへ運ぶ豪快な一発を披露した。球団公式SNSがその様子を公開し、注目を集めている。
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右打席に入った山本は、投じられたボールを迷いなく振り抜くと、乾いた快音とともに打球を左翼方向へ。
高々と舞い上がった白球は、そのままフェンスを越えた。打った直後には手応えを感じた様子を見せ、周囲からも歓声が上がった。
今季はここまで20試合の登板で11勝を挙げ、防御率2.76を記録するなど安定した投球を続けている山本。本職の投球だけでなく、打席でも非凡なセンスをのぞかせた。
【動画】打球音が強打者…！山本由伸の柵越え弾がこちら
MLB Japanの公式Xより
💙ドジャースに新たな二刀流スター誕生！？
強烈な打球音にも注目です🤔
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