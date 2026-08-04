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読売ジャイアンツのティマは4日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に「5番・指名打者」で先発出場。8回に今季ファーム第7号となるソロ本塁打を放った。







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規格外のパワーを見せつける一発だった。9-0で迎えた7回、2死走者なしの場面で打席に立ったティマは、DeNA3番手・堀岡隼人が投じたストレートに差し込まれながらも、力強く押し返した。



打球は逆方向へぐんぐん伸び、そのまま右翼スタンドへ。体勢を崩されながらもスタンドまで運ぶ、驚異のパワーを披露した。



ティマはドミニカ共和国出身の21歳外野手。2021年に育成選手として巨人へ加入し、今季5月に支配下登録を勝ち取った。











今季は一軍で13試合に出場したものの、打率.100と苦戦し、現在はファームで再調整を続けている。一方、ファームでは好調を維持しており、この一発で本塁打数を7本に伸ばした。



前日の楽天戦でも先制3ランを放っており、2試合連続アーチで状態の良さを印象づけている。



若き大砲候補が、再昇格へ向けて豪快なアーチを積み重ねている。



























【動画】差し込まれてもスタンドイン……！ティマ、逆方向へ豪快アーチ



DAZNベースボールのXより





差し込まれても押し返す



ティマ 脅威のパワー

逆方向への7号弾



⚾️巨人×DeNA（ファーム）

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【了】