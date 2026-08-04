







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞しているタリック・スクーバル投手をトレード獲得した。一部からは更なる戦力格差につながると批判も出ているが、こうした声にOBのクレイトン・カーショー氏が言及したという、米メディア『ヘビー』が報じた。



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同メディアは「ドジャース対ボストン・レッドソックス戦の中継に出演したカーショー氏は、トレードに不満を持つ人々に向けてメッセージを送った。11度のオールスター選出を誇る同氏は、他球団にも魅力的なオファーを提示するチャンスはあったものの、ドジャースの提示した条件には及ばなかったことを強調した」と言及。



続けて、「タンパベイ・レイズも、ミルウォーキー・ブルワーズも、ニューヨーク・ヤンキースでさえも、スクーバルを獲得できるだけのプロスペクトは持っていた。腹を立てるのは勝手だが、結局のところ、彼らにもスクーバルを獲得するチャンスはあったんだ」という同氏のコメントを伝えている。



ドジャースはリバー・ライアン投手、ザイアー・ホープ外野手、ブレイディ・スミス投手の3名を交換要員にしてスクーバル獲得に成功しているが、悪いのはこれを上回るオファーを提示できなかった他球団の方ではと同氏は考えているようだ。











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