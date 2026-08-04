







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの度会隆輝は4日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「1番・左翼」で先発出場。7回に本塁への好返球を披露し、同点の危機から先発・尾形崇斗を救った。







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試合の流れを左右する、しびれるバックホームだった。1-0で迎えた7回一死一、二塁、阪神・元山飛優が左前打を放つと、二塁走者の大山悠輔は一気に本塁へ突入。



左翼を守る度会は打球へ素早く追いつくと、勢いのある送球を本塁へ届けた。捕手の松尾汐恩が大山にタッチし、貴重な2つ目のアウトを奪った。











度会は横浜高、ENEOSを経て、2023年ドラフト1位でDeNAに入団したプロ3年目の外野手。巧みなバットさばきが光る右投げ左打ちで、ルーキーイヤーから一軍で出場機会をつかんできた。



今季はこの試合を終えた時点で87試合に出場し、打率.274、6本塁打、28打点を記録。この日は今季初めて1番に起用され、6回には左前安打を放った。



この好返球もあり、DeNA先発の尾形崇斗は7回無失点、7奪三振の好投を見せ、チームは1-0で勝利。



若き外野手が攻守で存在感を示し、DeNAの3連勝を支えた。























【動画】しびれるバックホーム…！度会隆輝、本塁突入を許さない好返球

DAZNベースボールの公式Xより













シビれるバックホーム



度会隆輝 好返球

好投の尾形崇斗を盛り立てる



⚾️DeNA×阪神

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【了】