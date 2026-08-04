「トレードされるべきだった」千賀滉大、パドレスとの交渉は様子見どまり…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手を巡り、トレード期限を前にサンディエゴ・パドレスとの間でトレードの噂が取り沙汰されていたが、結局何も動きはなかった。残留しても将来性が危うく、トレードされるべきだったと、米メディア『ライジング・アップル』が報じている。

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千賀は2023年にメッツのエースを担い、2024年にはポストシーズンでも先発したが、2026年は0勝8敗、防御率8.66と全く見せ場がなく、これまで以上に苦しんでいた。



同メディアは今回のトレード期限についてまず、メッツが多くの選手を放出した一方で、動かなかった選手たちにも注目すべきだとの視点で総括している。



同記事では千賀のほか、来季にチームオプションを持つルイス・ロベルト・ジュニア外野手、一塁手や外野手として出場してきたジャレッド・ヤング内野手、さらにダニエル・ドゥアルテ投手も、放出すべきだった選手として名前が挙がった。



ただ、千賀については両球団の話し合いが「様子見」の段階にとどまり、具体的な合意には至らなかった。











それを踏まえ、同メディアは「あの瞬間、デビッド・スターンズ編成本部長は相手方との電話をそのまま終わらせるべきではなかった。



メッツは千賀を、得られるものが何であれ放出すべきだった」と厳しく指摘している。



千賀は今季不振に陥っており、チーム内での立ち位置は今も定まっていない。



契約は来季にも及ぶため、金銭的な事情もトレードを難しくしている一因とみられる。



同メディアはさらに「彼はもはや見込みが薄い存在で、チーム内での役割は辞書にも載っていないほど定義不能になっている」と酷評している。



トレード期限を過ぎてなお去就がはっきりしない中、千賀が残り期間でどう立て直しを図るか、そしてオフに向けてチームがどのような判断を下すかが焦点となりそうだ。



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