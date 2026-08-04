







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手は、3日（日本時間4日）に行われたトロント・ブルージェイズ戦にリリーフで登板し、3回を無安打無失点、5奪三振無四球に抑える見事な内容を披露した。34球のうち26球がストライクゾーンに決まる制球力を見せ、際どい当たりもわずか1本に抑えたと、米紙『ヒューストン・クロニクル』が報じている。

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今井は今季、5月のテキサス・レンジャーズ戦で先発6回をノーヒットに抑えるなど5試合で好投を見せる一方、3回すら投げ切れない試合も5度あり、大きな波のあるシーズンを送ってきた。



直近のロサンゼルス・エンゼルス戦では2アウトのみで4四球を与えて降板するなど乱調が続き、この一戦を機にリリーフへ配置転換されている。



アストロズを率いるジョー・エスパーダ監督は今井の内容について「3回を投げ、5奪三振、四球はゼロだった」と簡潔に評した。



今井は普段スライダーとフォーシームを主体に投げ、チェンジアップやスプリットも交えるよう球団から求められてきたが、この日はスライダーと直球のみで打者を封じている。



34球中18球がスライダーで、ブルージェイズ打者は9回スイングし、そのうち6回が空振りとなった。



エスパーダ監督は「今井は素晴らしかった。



スライダーは圧巻だった」と称賛している。











今井自身は「データを重視するタイプではないので、打者のスイングやウォーミングアップ、構え方を見て、冷静に対応することを心掛けました。



例えばスライダーを待たれていれば直球を投げる、という形でうまく対応できたと思います」と振り返った。



今井にとって、リリーフ登板の経験は日本でもほとんどない。



配置転換を決めた際、エスパーダ監督は「短期間で済むことを願っている」と話していた。



なお、好投を見せても今井は、自ら先発復帰を求めることはしなかった。



今井は「自分がすべきことを続けるだけだと思います」と静かに語り、目の前の役割に徹する姿勢を示している。



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