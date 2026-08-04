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読売ジャイアンツのリチャードは4日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・三塁」で先発出場。2回に今季ファーム第6号となる3ラン本塁打を放った。







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逆方向への打球とは思えない、強烈な一発だった。4-0で迎えた2回二死一、二塁、リチャードはDeNAの左腕・武田陸玖と対戦。



カウント2-2から投じられた外角高めの直球を力強く振り抜くと、打球は右中間方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドへ飛び込んだ。



リチャードは沖縄尚学高から2017年育成ドラフト3位でソフトバンクに入団した27歳の内野手。昨季途中にトレードで巨人へ移籍した。











移籍後は一軍で77試合に出場し、11本塁打、39打点を記録するなど、持ち前の長打力を発揮。レギュラー定着が期待されていた。しかし、今季は一軍で9試合に出場し、打率.056、1本塁打、1打点と苦戦。



一方、ファームでは試合前まで27試合で打率.292、5本塁打、21打点、OPS.971を記録しており、今回の一発で本塁打数を6本に伸ばした。



追い込まれながらも逆方向を意識し、外角高めのボールを右中間席まで運んだリチャード。一軍再昇格へ向け、豪快な一発で存在感を示した。



























【動画】逆方向にこの弾道…！？リチャード、異次元のパワーを示す一発



DAZNベースボールのXより





引っ張ったかのような当たり



リチャード ファーム6号3ラン

外角高めを叩き込んだ



⚾️巨人×DeNA（ファーム）

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【了】