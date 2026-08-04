







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が、フィラデルフィア・フィリーズ戦でブライソン・ストット内野手に挑発的な言葉を浴びせたとされる映像が拡散し、厳しい批判を受けている。これまでの言動も改めて取り上げられ、相手への敬意を欠いているとの見方が示された。米メディア『クロッシング・ボード』のマット・シュルツ記者が言及した。



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問題視されたのは、7月22日（日本時間23日）のフィリーズ戦で、犠打のフライを処理したラッシングが2塁走者のストットに向けて言葉を発した場面だ。



ラッシングは今季、大谷翔平選手との間で意思疎通がうまくいかなかった場面に加え、他球団の選手との接触や試合中の暴言、感情をあらわにする振る舞いなどでも注目を集めてきた。



本来であればウィル・スミス捕手が正捕手を務めているが、現在は首の負傷によって戦線を離脱している。そのためラッシングがスタメン出場しているが、今季は成績よりも暴言に注目が集まってしまっている。



騒動を起こし続けるラッシングについて、シュルツ氏は「フィリーズは、彼が打席に立つたびに死球を当て続けるべきだ。これは生涯にわたる罰だ」と言及した。











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