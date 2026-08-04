







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝と右上腕二頭筋に問題を抱えながら、投手復帰の時期が見通せない状況にある。球団は慎重な対応を強調しているものの、打者として出場を続けてきた判断には疑問も投げかけられている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。



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大谷を負傷者リスト（IL）に入れて完全休養させる可能性について、デーブ・ロバーツ監督は難しい判断だとの考えを示した。大谷の状態はここ数週間で大幅に改善しており、打者として高い生産性を維持しているため、本人の意思を尊重して起用を続けているという。



大谷は7月3日（日本時間4日）を最後に登板していないものの、打者としてはほぼ継続的に出場している。しかし、万全ではない大谷を出場させ続け、単発の休養日を与えることにどれほどの効果があるのか疑問視された。



ドジャースにはブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手の復帰が見込まれ、タリク・スクーバル投手もトレードで補強した。一方、大谷と同等の打者はトレード市場に存在せず、その打撃力は球団にとって代替できないものだ。



貴重な戦力である大谷の起用について、パレロ氏は「彼を出場させ続けることが懸念材料だったなら、ドジャースはもっと慎重に対応していたはずだ。今となっては、彼らの先見の明の欠如が、最終的に大きな代償を払うことにならないことを願うばかりだ」と言及した。











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