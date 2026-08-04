







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得しているタリック・スクーバル投手をトレード獲得した。今季のトレード市場でもトップクラスの大型補強となったが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は無視できない点があると主張している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のドジャースはブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手に加え、７月に入ってからは大谷も故障するなど先発ローテに綻びが生じている。ここに加わったスクーバルには、中心的存在としてローテを牽引する活躍が期待されている。



同メディアは「球界最高のチームが、さらに戦力を強化した。ポストシーズンではスクーバル、大谷、スネル、山本由伸投手で先発ローテを組むことができ、グラスノー、エメ・シーハン投手、ジャスティン・ロブレスキ投手が先発・ブルペン要員として控えることになる」とスクーバル獲得の効果について言及。



その一方で、「あえて細かい点を言えば、タイガースはポストシーズンでスクーバルが先発した試合で3勝3敗、そのうち敗退が決まる可能性のあった試合では0勝2敗だった。また、彼は7回以降の通算防御率が4.60となっている上、2020年のメジャーデビュー以降、1試合で100球以上を投げたのはわずか14度しかない」と指摘している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】