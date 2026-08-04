ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、9月15日にオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブが読売ジャイアンツを迎えて行う令和6年能登半島地震の復興支援ゲームを協賛し、試合前の始球式に登壇するライバーを決定するイベントとして「NPBファーム・リーグ交流戦 能登復興支援ゲーム：オイシックス新潟アルビレックスBC対 読売ジャイアンツ 始球式争奪戦!!」を、8月1日から8月14日まで開催する。

「NPBファーム・リーグ交流戦 能登復興支援ゲーム：オイシックス新潟アルビレックスBC対 読売ジャイアンツ 始球式争奪戦!!」

桑田真澄氏から投球指導を受けるチャンスも

「NPBファーム・リーグ交流戦 能登復興支援ゲーム：オイシックス新潟アルビレックスBC対 読売ジャイアンツ 始球式争奪戦!!」は、オイシックス新潟アルビレックスBCとのコラボレーションイベントで、イベントで見事1位に入賞したイチナナライバーは、同チームが9月15日に開催する能登半島地震の復興支援ゲームにて始球式に登場できる。

また、試合前には同チームでCBOを務める、野球界を代表するレジェンド・桑田真澄氏による投球指導を受ける権利も獲得できる。

さらに、同イベント上位入賞ライバーには、「17LIVE」が冠協賛する「NPBファーム・リーグ交流戦 能登復興支援ゲーム：オイシックス新潟アルビレックスBC対 読売ジャイアンツ」戦においてのぼりやポスターへの掲出権などの特典も贈呈される。