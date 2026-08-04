シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が現地時間3日、本拠地でのドジャース戦に「2番・右翼」で先発出場。第1打席で19号本塁打を放った。

先発左腕マット・ボイドが3点先制を許した直後の1回裏。鈴木が無死一塁で第1打席を迎えると、先発左腕ロブレスキの高めフォーシームを振り抜き、左越えの19号2ラン。打球速度106.6マイル（約171.6キロ）の弾丸ライナーを突き刺し、すぐさま1点差に迫った。

この一打で前半戦からの連続出塁を「21」に更新。4年連続のシーズン20本塁打到達にも王手をかけた。