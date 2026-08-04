物産アニマルヘルスは8月3日、犬・猫用健康補助食品「アトピベット シロップ」を動物病院向けに発売する。

アトピベット シロップ

同製品は、スペインのBioiberica S.A.U.が供給元の犬・猫用健康補助食品。

オメガ3脂肪酸(EPA、DHA)やヒアルロン酸関連物質、酵母由来ヌクレオチドなどを配合し、犬や猫の皮膚の健康維持をサポートする。フードに混ぜやすい液状タイプとなっており、愛犬や愛猫の日々の健康管理へ手軽に継続導入できる。