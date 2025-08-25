北海道電力関連会社の北海道グリーンファーマはこのほど、北海道産植物100%のペット(犬猫)用液体サプリメント「イナンクル」を開発。8月22日より、公式オンラインショップ「イナンクルオフィシャルショップ」、動物病院向け通販サイト「シグニVET」およびAmazon公式ストアにて販売している。

「イナンクル」は、“動物たちの毎日の健康に寄与できる素材”にこだわり、北海道産のクマイザサとタモギタケから抽出したエキスだけを使用。それぞれの機能性成分を最大限に引き出せる独自配合技術の確立によって完成した、北海道産植物100%のペット(犬猫)用液体サプリメントで、ペット(犬猫)の口腔内環境や腸内環境、皮膚被毛環境を整える働きに加え、全身の免疫機能をサポートする。

液体状のサプリメントのため、錠剤やカプセルとは異なり、いつものフードにかけるだけで食べやすく、簡単に摂取することが可能に。1週間に4包のペースでご飯に混ぜて与えられるよう、1箱16包入(1包5グラム)となっており、価格は3,960円。

なお、同商品はペットフード安全法の安全基準に基づいて生産されていることに加え、添加剤や保存料を一切使用していないため、安心して使用することができるという。