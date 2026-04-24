カインズは4月25日、「カインズ 小田原店」(神奈川県小田原市)を、ダイナシティ隣接地にオープンする。

カインズ 小田原店

3月に閉店した「カインズ 小田原高田店」を継承し、売場やサービスを拡充して生まれ変わる。

店内では、約2万5000点のオリジナル商品を中心に、日用品、家庭用品、インテリア用品、園芸用品、ペット用品などを、くらしを支える「安さ」で取りそろえる。

家庭用品売り場

ペット用品売り場では、フードや消耗品などを、安く種類豊富に取りそろえる。カインズアプリを通じて利用予約や設備の解錠が可能な「スマートドッグラン」や、買い物や外出の際にも利用できる「ペットホテル」も開設した。

ペットホテルやトリミングなどの相談ができるペットカウンター

小田原市は自転車需要の高い地域であることから、サイクルコーナーも充実させた。軽快車、シティ車に加え、電動アシスト自転車を豊富にラインアップ。ヘルメットや関連用品など、安全に配慮した商品も幅広く展開する。

電動アシスト自転車も豊富にラインアップ

グリーン・ガーデン売り場では、種類豊富な観葉植物や花苗をはじめ、園芸用品や資材を幅広く取りそろえる。

観葉植物売り場

カインズアプリやオンラインショップから商品の注文、取り置きができる「CAINZ PickUp」の専用ロッカーを店内に設置。カインズアプリがそのままレジになる「Pocket Regi」では、新たなオープンを機に専用ゲートを設置した。