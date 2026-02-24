森永製菓は3月3日、おやつを一緒に楽しむという食体験を提案する「ひととペットプロジェクト」第1弾商品を一部企業で発売する。

成長するペット市場で新市場を開拓

昨今、日本国内ではペットの家族化が進行しており、ペットを家族のように大切な存在と考える人が増えている。また、ペット先進国のアメリカではペットを我が子のように考える「ペットヒューマニゼーション」という考え方が増加しており、ペット市場の成長やビジネスのトレンドに大きな影響を与えている。そのような背景の中、同社は「ひと」と「ペット」が食を共有することで、おいしく、たのしく、すこやかになれる世界を創りたいという想いから、ひとと愛犬が一緒に食べられるおやつを開発した。

専門知見を持つパートナーと連携

商品開発にあたっては、「ひとと愛犬」が一緒におやつを食べることが「それは本当に愛犬にとってうれしいことか?」という問いから開始。東京農業大学 増田教授に相談のうえ共同で調査を実施した結果、同じ体験を共有することは「愛犬」にも「ひと」にも非常に好意的に受け止められることが確認されたという。

愛犬にとっての安全・安心でおいしい商品作りについては、専門知見を持つパートナーと連携。森永乳業のペットフード子会社であるサンワールドと共同で商品設計を推進し、両社の知見を活かして原材料選定や設計の妥当性を確認しながら開発を進めた。

また、「ワンゼリースティックwithドッグ」などの開発では、アニコム損害保険から愛犬の健康データ分析に基づく知見提供や商品コンセプト設計での協力を得て、「ひと」と「愛犬」が同じ視点で"健康を考える習慣"を持つきっかけとなる商品を共同開発した。

全7品のラインアップを展開

商品ラインアップは、「ミニムーンライトwithドッグ」(参考小売価格356円)、「ワンゼリースティックwithドッグ(りんご味/ヨーグルト味)」(同537円)、「ワンゼリーパウチwithドッグ(りんご味/ヨーグルト味)」(同378円)「アイスボックスwithドッグ＜和梨＞」(同432円)、「冷凍ホットケーキwithドッグ(3枚入)」(同540円) の全7商品。

ミニムーンライトwithドッグは、ひとも愛犬も食べることができる甘さが控えめのやさしい味わいのムーンライト。ふんわりまろやかな卵の風味やサクサクほどける食感が楽しめる。

ワンゼリースティックwithドッグは、手軽に水分補給ができる5本入りのスティックタイプのゼリー。ジューシーでやさしい味わいのりんご味と、さっぱりと味わえるヨーグルト味の2フレーバーを展開する。ラクチュロース・食物繊維配合。ひとはそのまま、愛犬にはお皿に移して一緒に楽しめるパウチタイプも用意している。

アイスボックスwithドッグは、ひとも愛犬も食べることができる和梨味の「アイスボックス」。国産和梨果汁を使用し、従来品よりもやさしい味わいに仕上げた。暑い日の水分補給や暑さ対策・クールダウンにも適した商品。

冷凍ホットケーキwithドッグは、森永ホットケーキの味わいをイメージした、ひとも愛犬も食べることができる3枚入りの冷凍ホットケーキ。レンジ解凍や自然解凍ですぐ食べられ、やさしい香りと甘さの素朴な味わいが特長。愛犬が食べやすい薄い生地設計とした。