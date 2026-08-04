東武百貨店池袋本店は8月6日～11日、「大沖縄展」を8階催事場にて開催する。時間は10時～19時(食事処・イートインは閉場30分前がラストオーダー)。

みるく世果報

今年11月に修繕が完了する首里城の再建を記念し、今回は首里城周辺のグルメを特集する。初出店18店舗も含め、全79店舗が集結する。

沖縄県が認証する「琉球料理が味わえる店」として選ばれている「みるく世果報(ゆがふ)」が初出店。琉球宮廷料理コース「美福」をイートインで提供する。

ななむすびは沖縄のソウルフード「おにポー」を、山城(やまぐすく)まんじゅうは伝統の「山城まんじゅう」を実演販売する。瑞穂酒造は、「琉球泡盛 60周年記念 琉球王朝祭り首里」を販売する。

そのほか、「ソーキMIXそば じゅーしーセット」(SOBA DAY)、「沖縄県産A5ランク和牛「もぶと牛」の肉巻きむすめ」(はるちい)、かき氷「沖縄の塩キャラメル」(氷ヲ刻メ)といった沖縄の絶品グルメも味わえる。

SOBA DAYの「ソーキMIXそば じゅーしーセット

宮古島の海洋プラスチックを用いたアクセサリーや、美しく板付けされたビカクシダも販売。読谷やちむん市場は、蔵元から取りそろえた食器なども販売する。島バナナ・アップルマンゴー・パインといった沖縄産フルーツやジーマミーとうふ、海ぶどう、島らっきょう塩漬けなども取りそろえる。

宮古島の海洋プラスチックを用いたアクセサリー

読谷やちむん市場

8月6日・7日は、琉球王国国王の特別巡行も開催。屋内ライブは連日開催する。